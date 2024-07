Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja az Ukrajnának járó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését az olajszállítás leállítása miatt

Á. B.;

Ukrajna;Szijjártó Péter;kőolaj;

2024-07-23 13:19:00

A tárcavezető közölte azt is, hogy neki aztán teljesen mindegy, Brüsszelben vagy Budapesten lesz-e az uniós külügyminiszteri csúcs.

Tegnap Brüsszelben egy elképesztő hisztivel találtam magamat szemben, Európa háborúpárti politikusaival – jelentette ki az ATV híradójának adott nyilatkozatában a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint jól láthatóan minden frusztráltságukat kiadták magukból, ami annak nyomán keletkezett, hogy képtelenek voltak elviselni a magyar miniszterelnök úgynevezett „békemisszióját”. Mint mondta, több mint három órán keresztül hallgatta a sirámaikat, „és én ott is világossá tettem nekik, hogy hol lesz a külügyminiszterek informális tanácsülése, az nekem oly mindegy, hogyha összehívják Brüsszelbe, akkor odamegyek, és ott veszek részt, ha összehívják Budapestre, akkor meg itt veszek részt, és vendégül is látjuk őket a legendás magyar vendégszeretet sztenderdjei szerint.”

Megjegyezte, hogy az ülésen jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, mint azok, akik azt mondták, ne legyen Budapesten. Kitért arra is, hogy az ülésen megvoltak az úgynevezett „SMS-huszárok” is. „Most is jött az ülés közben az SMS, hogy még mit mondjak be, hogy kik jártak egyébként Moszkvában, nyugat-európai politikusok, meg hogy nyomjam, harcoljak és jól csinálom.” Egyedül a szlovák államtitkár volt az, aki ezt nyíltan tette.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy Ukrajna leállította az országba tartó orosz olaj szállítását.

A tárcavezető szerint az Európai Bizottság most nehéz helyzetben van, mert egy saját maga által korábban Ukrajnával megkötött megállapodást szeg meg Ukrajna betű szerint. Nagyon nehéz lesz Brüsszelben eltagadni, hogy itt mi is a valóság, ráadásul rövid határidők állnak a bizottság rendelkezésére, s világossá kell válnia annak, hogy az Európai Bizottság képes-e egyáltalán arra, hogy európai érdekeket, európai országok érdekeit képviselje, főleg egy ilyen kritikus ügyben, ami az energiaellátás biztonságát jelenti – magyarázta.

