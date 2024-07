Pestiesen szólva Joe Bident elütötte a villamos

Árpási Bence;

USA;Joe Biden;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;elnökválasztási kampány;

2024-07-24 06:00:00

Elég sokat romlottak az amerikai elnök szellemi és fizikai adottságai 2020 óta, s ez családtagjai, valamint a demokraták felelőssége, mivel pontosan látták, milyen mentális és fizikai állapotban van az elnök – jelentette ki a Népszavának adott videóinterjújában Magyarics Tamás Amerika-szakértő, professor emeritus. Videóinterjú.

Mint mondta, az elnökre hatalmas nyomást helyeztek a döntés érdekében. Attól tartottak, hogy mivel november ötödikén kongresszusi választások is lesznek, egy népszerűtlen jelölt le tudja húzni a szenátorok, illetve a képviselőjelöltek esélyeit is. Emellett a szponzorok kifarolása és a különböző hírességek – köztük George Clooney – megszólalása is közrejátszott Joe Biden visszalépésében. Az elnök számára katasztrofálisan sikerült CNN-vita egy folyamat vége volt. Sokan így is úgy gondolták, ha már egyszer legyőzte Donald Trumpot, akkor most is képes lehet rá. Ilyen értelemben visszalépése egy népszerű magyarországi hasonlattal élve azt jelenti, hogy Joe Bident elütötte a villamos.

Magyarics Tamás jelezte, a republikánus elnökjelölt elleni merényletkísérlet megnövelte ugyan a politikus népszerűségét, de azt nem tudni, mennyivel. Az Egyesült Államokban nagyon sok szavazó nem napi szinten követi a híreket, s ezért a képi világ nagyon fontos számukra. Így a merénylet utáni másodpercekben készült fotó kimondottan erős üzenet: Donald Trump véres arccal látható, amint elszántan tekint a jövőbe, és harcra buzdítja híveit, háttérben az amerikai zászlóval. Mindenesetre az esélyeit tovább javítaná, vagy legalábbis szinten tartaná, ha a jövőben a nemzet egységét hangsúlyozná.

Magyarics Tamás szerint nagy kérdés, hogy Donald Trump minderre alkatilag képes-e. Kitért arra is, bárki is fogja nyerni a választásokat, utcai zavargások várhatók, s ha a győzelem kis többséggel születik, beadványok, óvások, újraszámlálások jönnek, ami szintén növeli a társadalom egyre drámaibb polarizáltságát.