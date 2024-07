Bezárják a győri börtönt, az új elítélteket már Sopronkőhidára küldik

P. L.;

2024-07-24 07:55:00

A bíróság sem értesült róla időben.

Augusztus első felében végleg kiürítik a győri börtönt, és az ott fogva tartott 165 embert Sopronkőhidára, illetve más büntetés-végrehajtási intézetekbe szállíthatják át - értesült a Telex.

A lap szerint az intézkedés a fogva tartásokat elrendelő Győri Törvényszéket is váratlanul érte, emiatt több tucat új rabot még Győrbe hívtak be a büntetésük letöltésére, de most őket is át kell irányítani. A győri börtön épületének sorsáról még nem döntött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), legalábbis a sajtó kérdéseit rendre „idő előttinek” minősíti. Mindenesetre a bezárás még a nyáron megtörténik.

Az is kiderült, hogy a bírósággal semmilyen előzetes egyeztetés nem történt a tervekről, a börtön tőszomszédságában álló törvényszék vezetősége is csak a kiadott közleményből értesült. Az ítélkezést több okból is érinti az intézet kiürítése, például a büntetés előtt álló elítéltek értesítése, az augusztusban elrendelendő letartóztatások és a tervezett távmeghallgatásos tárgyalások miatt is. Somogyi Zoltán, a Győri Törvényszék elnöke a Telex kérdésére elmondta, hogy néhány tucatnyi új elítélt a kiürítés hírének bejelentése előtt megkapta a bíróság büntetés-végrehajtási irodájától a behívóját, ami még a győri börtönbe szólt, majd miután megjelent a hír, a törvényszéknek külön tisztáznia kellett, hogy akkor végül hová küldik az új rabokat. Most mindenesetre úgy tudni, hogy augusztus elsejétől fő szabály szerint már a letartóztatottaknak is Sopronkőhidát jelölik ki.

A törvényszék egyelőre azzal számol, hogy a felmerülő technikai teendők miatt szeptemberben kitűzött tárgyalások maradhatnak majd el.

A lap szerint a BVOP a biztonsági és a fenntarthatósági szempontok mérlegelése után döntött a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kiürítéséről. Idén márciusban történt egy fogolyszökési kísérlet. A fogvatartottak egy letört ágylétra darabjával megpróbálták kibontani a zárkájuk falát. Ezt azonban idejében észrevették, az elítélteknek esélyük sem volt a sikerre.

Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője ugyanakkor arról számolt be, hogy a szökési kísérlet utáni belső vizsgálat súlyos megállapításokat tett. Az 1910-es években épült börtön műszaki állapota mára nagyon leromlott, a biztonságos fogva tartás feltételeit sem lehet már teljesen garantálni, ezért is tudták a fogvatartottak egy fémdarabbal megbontani a falazatot. Tehát végső soron a kiürítési döntéshez is ez vezetett.

Hogy pontosan mi lesz az épület sorsa, még nem világos, mert felújítása, átalakítása aránytalanul magas költséggel járna.