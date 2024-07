Iványi Gábor: Minden eddiginél durvább a helyzet

Czene Gábor;

2024-07-24

A hívő embernek Istentől kapott megbízása, hogy beszéljen arról, mi a baj a világban – mondta a lelkész, miközben végveszélybe kerültek az elesettekről gondoskodó intézményei. Riport.

„Szeretek segíteni másokon, ilyen egyszerű” – indokolta szűkszavúan egy alacsony, idősebb nő, miért tartotta fontosnak, hogy személyesen vigyen pénzadományt Iványi Gáboréknak a józsefvárosi Dankó utcába. A támogatásokat a 15-ös szám alatt lévő épületben veszik át. Sorban állásra nem kell számítani, de azért – idézzük a pénztárban dolgozó nőt – szerencsére „jövögetnek az emberek”. A legkisebb adomány is rengeteget számít.

Az adóhatóság a múlt héten inkasszálta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola számláit. Azon túl, hogy a NAV lenullázta a számlák egyenlegét, jelentős tartozást is terhelt rájuk. Iványiék ezért azt kérték támogatóiktól, hogy egy másik számlaszámra, a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítványnak fizessék be adományukat, vagy – ha tehetik – személyesen vigyék be azt a Dankó utcába. Máskülönben a pénzt lenyúlja az adóhatóság.

A végveszélybe került Dankó utcai intézményeket egy nyugdíjas, neve mellőzését kérő szociális munkás kíséretében jártuk végig. A nappali melegedő udvarán keresztül jutottunk el a hajléktalanokat ellátó Oltalom Kórházba. „Itt már majdnem mindenkit pelenkázni kell” – jellemezte az állapotokat a szociális munkás.

„Nézze, a betegek egymást etetik”

– hívta fel a figyelmet egy másik kórteremben látható jelenetre, érzékeltetve, milyen „bődületesen nagy” a nővér- és orvoshiány.

A kérdésre, hogy mi lesz a betegekkel, ha kényszerűségből bezár a kórház, üveges tekintettel csak a fejét rázta, hogy nem tudja. Szavait úgy lehetett értelmezni: jobb azt nem tudni.

Az egyik emeleten rehabilitációs részleg működik, fölötte átmeneti szálló. Utóbbit a jövedelemmel rendelkező munkaképesek számára tartják fenn, a szállásért jelképes összeget, napi 300 forintot kell fizetni. Külön részleget alakítottak ki azoknak, akik valamelyik Dankó utcai intézményben – például az úgynevezett Fűtött Utcában – végeznek egyszerűbb munkákat: cserébe ingyenes szállást kapnak.

Közeledett a délidő, de a zuhanyzó melletti ebédlőben még csak két férfi nézte a tévét. Az ételt a szomszédos Wesley Főiskola konyhájában főzik, itt csak szétosztják az ebédet. A mai menü: palócleves – tudtuk meg a tálalókonyhában. És mi lesz holnap? A válasz ismerős volt: „nem tudom”. A raktárak szinte üresek, de tészta és fagyasztott zöldség még akad. Talán majd érkezik adományként darált hús, és akkor lehet amolyan bolognai-szerűséget készíteni.

Átmentünk a két kapuval odébb lévő Fűtött Utcába. Ez annyiban különbözik a nappali melegedőtől, hogy „ide bárki bejöhet, oda nem”. Bármelyik helyszínen is jártunk, a szociális munkás mindenkit ismert. Nevükön szólította az embereket, hangosan viccelődött velük. Jóval halkabbra fogta, amikor a munkatársak körében uralkodó bizonytalanságról mesélt. Az alkalmazottak egy részének bérköltségeit a fővárosi önkormányzat átvállalta ugyan – ők a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) révén kapnak fizetést –, akik viszont nem fértek be ebbe a körbe, súlyos anyagi gondokkal küzdenek: „senki nem tudja, mit hoz a jövő”.

Az elmúlt napokban 20 millió forint folyt be támogatásként, az összeg jelentős része arra ment el, hogy a munkatársak legalább töredékesen kapjanak valamennyi fizetést

– számolt be lapunknak Iványi Gábor lelkész, akivel a Dankó utcai könyvesbolt fölött lévő irodájában ültünk le beszélgetni. „Eddig is csodák sorozatából éltünk” – idézte fel, hogy a fideszes kormány 2011-ben alkotmánysértő módon elvette egyházától korábbi státuszát, és ezzel jogszerűen járó költségvetési forrásoktól fosztotta meg, súlyos bevételkiesést okozott. A MET ezért halmozott fel köztartozásokat, miközben – állította Iványi – az állam ennél lényegesen több pénzzel tartozik nekik.

Most – jegyezte meg a lelkész – „minden eddiginél durvább a helyzet”. Csodák azonban még mindig történnek. Felesége kedden azzal hívta fel, hogy beállított valaki, és vitt 15 kiló csirkecombot, öt kiló hagymát, két kiló lisztet és száraztésztát.

Iványi Gábor – ha már egyszer az ország vezetői betették az alaptörvényükbe, hogy keresztény elveket követnek – próbált némi hasonlóságot felfedezni Jézus és valamelyik mai kormányzati, vagy kormányhoz közeli szereplő között. Nem talált ilyet.

Az igaz – mondta –, hogy Jézus is közlekedett hajón, de az egy halászbárka volt, nem pedig luxusjacht, amelyik napi 5 millió forintért horgonyoz a kikötőben.

„Meddig tűrhető Európában egy olyan típusú tagállami működés, ami gúnyt űz alkotmányos jogainkból, szemébe röhög a világnak, magánzsebekbe tömködi a költségvetési pénzeket, és közben üldözi azokat, akik a szegények érdekben átvállalnak állami feladatokat?” – kérdezte a lelkész. A kormányban szerinte semmi nincs meg abból, ami a Bibliában van. Szemére szokták vetni, bűnként olvassák a fejére, hogy mindezt nyilvánosan is szóvá teszi. Iványi Gábor hangsúlyozta: a hívő embernek Istentől kapott megbízása, hogy beszéljen arról, mi a baj a világban.