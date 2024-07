Szeptembertől országszerte elindul az ingyenes elméleti KRESZ-oktatás az iskolákban, csak éppen az érintettek nem kaptak tájékoztatást

Frank Zsófia;

oktatás;KRESZ;jogosítvány;lehallgatás;iskolák;teher;

Az iskolákra hatalmas többletteher hárul. Több tintapatron kellene úgy, hogy vécépapír sem érkezik elég.

Az iskolák egyelőre nem kaptak tájékoztatást a diákok jogosítványszerzésének részleteiről – legalábbis ilyen információk jutottak el a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez. A PDSZ-t pedig a véleményezési folyamatba sem vonták be – mondták lapunknak.

Ősztől, vagyis alig több mint egy hónap múlva elindul a részben ingyenes jogosítványszerzés a középiskolákban és a szakiskolákban. Még márciusban Tuzson Bence igazságügyi miniszter posztolt arról, hogy „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is”. Alig fél nappal később viszont új bejegyzés jött, miszerint „2024 szeptemberétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás, a kormány pedig pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését”. Vagyis itt már csak az elméleti rész általános ingyenességéről van szó, míg a – jóval költségesebb – gyakorlati oktatásnál a kísérleti rendszerbe bekerülőknek nem kell fizetniük.

Ám kérdés, hogy az iskolák miként bonyolítják majd le a KRESZ- és az egészségügyi oktatást. Pál Alexandra, a PDSZ országos választmányának tagja a Népszavának azt mondta, lehetséges, hogy azért nem keresték meg őket, mert hiába az iskolákat érinti a májusi törvénymódosítás, akkor a közúti közlekedésről szóló jogszabályon változtattak, ez pedig logikailag a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz (ÉKM) tartozik.

Lapunk kérdésekkel fordult az ÉKM-hez, akik viszont tovább irányítottak minket a Belügyminisztériumhoz és a Honvédelmi Minisztériumhoz. Egyedül a belügyi tárcától kaptunk választ, amiben elküldték a július 3-án már nyilvánosságra hozott közleményüket, melyben leírják, hogy a honvédség bevonásával indulnak majd a gyakorlati órák. Így tehát arra például nem kaptunk választ, hogy a gyakorlati kísérleti program mely térségekben, és mely iskolákban veszi kezdetét szeptembertől. A Klebersberg Központot is kerestük az ügyben, akiktől azt a választ kaptuk, hogy „a vonatkozó szabályozás még kidolgozás alatt áll”, és a tanév kezdetéig várhatóan megjelennek a részletek.

Módosították közben a köznevelési, illetve a szakképzési törvényt is, a változtatások szeptember első napjával lépnek majd életbe. Ezekből azt lehet kiolvasni, hogy

mind a KRESZ-t, mind az elsősegélynyújtási ismereteket online tanfolyam keretén belül fogják elsajátítani a diákok.

Utóbbi esetén annyit kikötöttek, hogy „az állami mentőszolgálat bevonásával jelenléti formában, legalább egy alkalommal elsősegélynyújtási demonstrációs alkalmat kell szervezni, amelyet ugyanazon a településen több középiskola közösen is megszervezhet”. Pál Alexandra azt mondta, az elsősegély vizsga – amit szintén az iskola szervezhet, akárcsak a KRESZ-vizsgát – a módosítás szövege szerint szintén online fog zajlani, így nem világos, hogy a diákok például hogyan mutatják majd be az újraélesztést vagy akár a stabil oldalfekvést.

A módosításban arra is kitérnek, hogy az iskolák tanítási napon, délután kötelesek olyan idősávot biztosítani a tanulók számára az elméleti tanfolyamon való részvételhez, „melynek ideje alatt tanórai vagy egyéb foglalkozás nem szervezhető a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak”. (Ezzel vélhetően az internetes vagy számítógépes kapcsolat nélküli tanulóknak segítenének). Továbbá arról is rendelkeznek, hogy a tanulók saját eszközön tanítási időn kívül is teljesíthetik a tanfolyamot. Pál Alexandra szerint vidéken, de akár Budapesten sem törvényszerű, hogy mindenkinek van saját laptopja, tehát a gyerekek egy részének mindenképp helyet kell biztosítani, és a törvény szerint ehhez felügyelet is szükséges. – Ezt vagy pedagógus vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatott láthatja el. Azt pedig tudjuk, hogy mind pedagógusból, mind a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőből országos hiány van – mondta lapunknak.

Ezen felül kiderült, hogy nem csak a vizsgákat szervezhetik az iskolák, hanem a sikeres vagy sikertelen vizsgákról ők állíthatják ki a tanúsítványokat, mind a KRESZ-vizsgáról, mind az elsősegélynyújtás vizsgáról. Pál Alexandra hozzátette, mindez óriási adminisztrációs többletterhet jelent az iskoláknak.

Ráadásul ehhez tintapatronra és papírra van szükség. Ezt a fenntartó, tehát a Klebersberg Központ szokta biztosítani. A valóságban viszont még a vécépapír sem érkezik elég.

A nyomtatási kvóta létező gyakorlat az oktatási intézményekben, ahogy a nyomtatási napló is – fogalmazott.

Lapunk kereste Hoffman Csabát is, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezetének (AVOSZ) alelnökét, aki elmondta, ők sem kaptak a májusi módosítás óta bővebb tájékoztatást.