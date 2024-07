Kijöttek a 2024-es felvételi ponthatárok, eldőlt, ki mehet idén egyetemre

Juhász Dániel;

felvételi ponthatárok;eredményváró;2024;

2024-07-24 20:23:00

Szerda este 8 órakor nyilvánosságra hozták az 2024-es egyetemi felvételi ponthatárait, mintegy 121 ezer jelentkező tudhatta meg, felvették-e valamelyik felsőoktatási intézménybe.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (ELTE) jelentkeztek a legtöbben, első helyen 17 080 diák jelölte meg az ELTE-t. A második legnépszerűbb a Debreceni Egyetem volt 9950 fő első helyes jelentkezővel, a harmadik a Szegedi Tudományegyetem, ahova 8395-en jelentkeztek első helyen.

Az általános felvételi eljárásban összesen 120 990-en adtak be érvényes jelentkezést a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - mintegy 5500 fővel kevesebben, mint egy évvel korábban.

Az ELTE-n a legnépszerűbb képzések közül az államilag támogatott helyekhez a jogász szakra 476 pontot, pszichológiára 453 pontot, kommunikáció és médiatudomány szakra 415 pontot, programtervező informatikus szakra 365 pontot (a tavalyinál 55 ponttal kevesebbet), gyógypedagógiára 363 pontot kellett elérni a maximális 500-ból. A Debreceni Egyetemen a jogász szak állami ösztöndíjas helyeihez 431 pont kellett, pszichológiára 443 pont, általános orvosi szakra 393 pont, ami 21 ponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. A Szegedi Tudományegyetemen az általános orvosi szakhoz 412 pontra volt szükség (tavaly 428 pontra), a pszichológia szakhoz 446 pont, a jogász képzéshez 438 pont kellett. Vagyis a vezető egyetemek több népszerű szakján is csökkentek a ponthatárok az egy évvel korábbiakhoz képest.

A jelentkezők által elért pontszámok összesítése azonban nem ment zökkenőmentesen, miután az idei évtől változtak a pontszámítás szabályai. Már az egyetemek maguk határozhatják meg, előírnak-e minimumponthatárokat, emelt szintű érettségit, mit ismernek el ötödik érettségi tárgyként, milyen tantárgyakat vesznek figyelembe a középiskolai eredményeknél, továbbá milyen egyéb eredményekre adnak intézményi pontokat. A pontszámítás egyetemenként és szakonként is eltérő lehet, ami oda vezetett, hogy a jelentkezők több különböző pontszámot is kaphattak, ráadásul még ezek is változtak egyik napról a másikra. Mindemellett előfordult, hogy a számításokat végző rendszer sem a megfelelő adatokkal kalkulált.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a jelentkezések feldolgozása egészen a ponthatárok kihirdetésének napjáig zajlott, addig a jelentkezők pontszámait nem lehetett véglegesnek tekinteni. Felhívták a figyelmet arra is, ha még voltak feldolgozatlan dokumentumok vagy valamilyen adat nem érkezett be időben, az változást okozhatott a pontszámokban. Azt ígérték, a ponthatárok kihirdetéséig mindenkinek pontos és ellenőrzött pontszáma lesz.

A központi eredményváró Pont Ott Partit idén Debrecenben tartják, de más nagyvárosokban – Budapesten a Budapest Parkban – is rendeztek hasonló eseményt.