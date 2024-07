„Semmitmondó hülyeséget nem csinálunk”

Frank Zsófia;

2024-07-26 06:30:00

A Kráss Kontent műsorgyártó cég nem kis vállalást tett: tévés minőségben gyártanak tartalmakat a YouTube-ra. Ráadásul a szórakoztatás mellett az edukáció, és a közszolgálatiság fontos szerephez jut portfóliójukban.

– Nem titok, hogy az Egy Asztalnál című műsorunkhoz a legnehezebb támogatókat találni, mert olyan témákat feszegetünk, amik itthon minden szegmensében átpolitizáltak. Pedig tök jó lenne, ha nem a direkt politikai pontok mentén beszélgetnénk ezekről a kérdésekről – mondta videós interjúnkban Márky Anna a Kráss Kontent műsorgyártó cég főszerkesztője.

A három Színház- és Filmművészeti Egyetemen műsorkészítő szakán végzett fiatal élete pont úgy alakult, mint a mesékben szokás. Márky Anna, Gabnay Máté, és Jorgosz Babaitisz, művésznevén Lil Frakk úgy döntött, az egyetemen tanultakat nem a televízióban, hanem a YouTube-on kamatoztatják. Ebben még semmi különös nem lenne, hisz az évek alatt jövedelmező iparággá nőtte ki magát a videós tartalomgyártás, de a Kráss Kontent abban eltér a legtöbbektől, hogy műsoraikat szinte televíziós minőségben készítik. Ehhez nem kisebb, mint 50 fős stáb dolgozik a kezük alá. A Sávlekötő By Lil Frakk zenei beszélgetős műsorukból már kinőtte magát egy tehetségkutató is, készítettek már az influenszerekkel karöltve hasonló tematikájú műsort, mint az RTL-en futó Cápák között. A legtöbb megtekintés elért műsoruk pedig az Egy Asztalnál, ahol olyan ellentétpárokat ültetnek – ahogy címe is elárulja – egy asztalhoz, mint a meleg és a szivárványcsaládokat elutasító, a szegény és a gazdag, a vadász és a vegán.

Miközben adásaik minősége és tartalma abszolút megállná a helyét a kereskedelmi csatornák világában, valahogy mégsem tart ott a magyar televíziózás, hogy teret engedjen a saját gyártású, kreatív, hát még átpolitizált tartalmaknak. Bár Gabnay Máté szerint a YouTube térnyerése hosszútávon igen is hatással lesz a tévés tartalmakra, „szerintem most nagy változás lesz” – mondta a Népszava videós interjújában, ahol mindezek mellett az is szóba került, milyen jó lenne, ha újra Heti Hetest vagy hasonló tartalmakat nézhetnénk akár a tévében, akár a YouTube-on.