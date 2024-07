Kirúgták a Gattyán-féle teqballgyár összes dolgozóját

Á. B.;

elbocsátás;Gattyán György;teqball;

2024-07-25 12:56:00

Finoman szólva sem ment a biznisz. Amikor pedig igen, akkor is jelentős részben közpénzből.

A Gattyán György érdekeltségébe tartozó és teqball-felszerelést gyártó Teqball Kft. a biatorbágyi gyárának szinte összes dolgozójának, összesen negyven embernek mondott fel kedden – értesült a Telex.

Mindezt a cég is megerősítette. A Docler Holding kommunikációs vezetője a portál megkeresésére azt írta, hogy a Teqball Kft. menedzsmentje áttekintve a jelenlegi gazdasági és piaci lehetőségeket úgy döntött, hogy tovább erősíti a cég és a sportág nemzetközi terjeszkedését. A cég 156 országban nemzeti szövetséggel rendelkező FITEQ elsősorban az amerikai és az ázsiai piacra, a sportág külföldi népszerűsítésére fókuszál a jövőben. A nemzetközi terjeszkedés, az új piacokra való fókuszálás hatással van a Teqball egyik magyarországi, biatorbágyi telephelyére is. Az asztalok gyártásának helyet adó telephely továbbra is a cég része marad, de az átszervezések, a gyártási folyamatok optimalizálása miatt a Kft. több, mint 40 dolgozójától megválik. A csoportos létszámcsökkentésről a cég értesítette már a kollégáit illetve az illetékes munkaügyi központot is - írta Nemes Tamás.

Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy mit terveznek a gyárral. A Telex szerint már hónapok óta nem készültek teqball-asztalok, így az értékesítés is leállt. Úgy tudják, már az értékesítőkkel is közölték, hogy csak akkor indul meg a gyártás, ha a megrendelések száma eléri a négyszázat.

A sportág felfuttatására jelentős pénzeket áldoztak a magyar adófizetők. Mint a lapunk által idén januárban készített összeállításból kiderül, az eltelt években legalább 1,4 milliárd forint közvetlen magyar és uniós költségvetési támogatás jutott a sportágba. A befolyt közpénzmennyiség ennél lényegesen magasabb lehet, az asztalokat gyártó Teqball Kft. megrendeléseinek egy része is közpénz.