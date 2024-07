A falugondnok csak addig jó, amíg nem száll be a helyi politikába, mert ha igen, akkor inkább gyorsan kirúgják

Doros Judit;

politika;Magyarország;falugondnok;

2024-07-26 17:26:00

Elindultak a mostani helyhatósági választáson a regnáló polgármesterrel szemben, másnak írtak alá ajánlóívet, vagy épp kell az államilag finanszírozott álláshelyük az új csapatból valakinek: kirúgott falugondnokok történetei.

– Alig vagyunk kétszázan ebben a faluban, de mi is erősítjük azt az általános képet: minél kisebb egy település, annál nagyobb kiskirály szokott lenni a polgármester. Közel húsz éve dolgozom már falugondnokként, s arra gondoltam, hogy e tudás és tapasztalat birtokában elindulok a polgármesteri székért, így még hasznosabbá tehetem magam a közösség számára. Ám amint ez a szándékom kiderült, az addigi jó munkaerőből rossz munkaerővé váltam. Előbb szóbeli figyelmeztetést kaptam, legutóbb pedig már írásban akartak fegyelmit adni, de nem írtam alá az orrom elé odatolt papírokat: most várom, hogy majd postán kiküldik, ajánlva – mesélte lapunknak egy dél-dunántúli kistelepülés falugondnoka. Pedig akár meg is nyugodhatott volna a főállású polgármester, hiszen a mostani választáson végül 12 szavazat különbséggel ő lett a nyerő.

Ráadásul a vele együtt öttagú képviselő-testületben, ahova jómagam szintén újra bekerültem, ott van több rokona, tehát még attól sem kell tartania, hogy nem érvényesítheti az akaratát az önkormányzatban – folytatta. Szavai szerint amikor nyilvánvalóvá lett, hogy ő is megméretteti magát, egyre több kifogást találtak a munkájában. Előbb azért figyelmeztették, mert zárva tartott egy szekrényt, ahová a rábízott elesett és beteg emberek egészségügyi papírjait rakta, mert úgy gondolta, hogy ezek az érzékeny információk nem tartoznak másra. A következő alkalommal a falubusz menetlevelének vezetésébe kötöttek bele, amit ráadásul öt évre visszamenőleg ellenőriztek, noha a polgármester minden hónapban elfogadta és ellenjegyezte ezt a dokumentumot. A választások előtt a település vezetője minden helyi lakosnak kiküldött egy kérdőívet, amiben arról kérdezték őket, mennyire elégedettek a falugondnok munkájával, amire a megkérdezettek döntő többsége elismerően nyilatkozott – ezt tehát végül nem tudták felhasználni ellene.

A falugondnoki szolgálatokat az önkormányzatok tartják fent, de a munkabérük egy külön állami keretből érkezik, így az nem terheli meg a kis önkormányzatok egyébként is szűkös, nem túl jó állapotban lévő költségvetését. Közalkalmazottként viszont a mindenkori helyi hatalomtól függnek.

Számos falugondnok jelezte az elmúlt hetekben a szakmai-érdekképviseleti egyesületmek , hogy retorzió érte, amiért közéleti szerepet vállalt vagy ajánlásokat írt alá – közülük többeket mi is megkerestünk. A történetüket nevük nélkül közöljük: van, aki még alkalmazásban áll, mások éppen jogi eljárást fontolgatnak, ezért nem akartnak támadási felületet.

– Két éve dolgozom falugondokként, helyi lány vagyok, mindenkit ismerek. A férjem önkormányzati képviselő, és most is újraindult a posztért. A jelenleg regnáló, és a választást időközben ismét megnyerő polgármester ellenében mind a ketten egy másik, független jelöltet támogattunk. Jómagam aláírtam a másik polgármesterjelölt ajánlóívét. Ez volt a bűnöm, erre hivatkozva rúgott ki a régi-új polgármester. Hivatalosan közös megegyezéssel távoztam, mert nem szerettem volna végigszenvedni egy fegyelmi procedúrát, vagy egy esetleges munkaügyi pert – mondta egy Zala megyei 600 lelkes faluban dolgozó falugondnok. Szavai szerint miután kiderült, hogy nem támogatja a mostani polgármestert, a munkatársai némelyike, de a falu vezetője is arra hívta fel a figyelmét, hogy neki pártatlannak kellene lennie, és senki mellett sem kampányolhat, nem mondhatja el a véleményét a jelöltekről.

Kétezer kiváltságos község Magyarországon mintegy kétezer település tart fenn tanya- vagy falugondnoki szolgálatot. A falugondnoki szolgálatokhoz korábban csak a 600 lakosnál kisebb települések kaphattak állami támogatást, de ez változott az évek során. 2020. január 1-jétől a falugondnoki szolgáltatás 800 lakosnál kisebb-, 2021. január 1-től pedig az 1000 lakosnál kisebb településeken érhető el. Eddig több mint 1200 falugondnoki buszt biztosítottak a kistelepülések számára a Magyar Falu Program keretében. Az önkormányzatok évente mintegy 5 millió forintot kapnak a szolgálat ellátásához, amiből nemcsak a falugondnok bérét, hanem jellemzően a falubusz üzemanyag-, és egyéb költségeit is elő kell teremteni.

– Ez azonban tévedés – erősítette meg lapunknak Kozma Judit, a Falugondnokok Vas és Győr-Moson Sopron Megyei Egyesületének elnöke. Szavai szerint vannak olyan szakmák – a katonáké, a rendőröké például –, amelyek képviselői valóban korlátozottabban „politizálhatnak”, ez azonban nem vonatkozik a falugondnokokra. Ők olyan kisebb településeken dolgoznak, ahol igazából az országos politika kevésbé érdekes, a helyi közügyek sem pártokról, hanem az ott élők közérzetéről, napi gondjairól szólnak. – A politizálás nem egyenlő a pártpolitizálással, helyi szinten a közügyekben való részvétel, ami feladata a falugondnoknak, csak sajnos ezt egyes településvezetők nehezen tolerálják, nem erről szól. Pozitív példák is akadnak szerencsére ott, ahol a polgármester partnernek tekinti a falugondnokot, tisztában van a szolgáltatás tartalmával, és hatékonyan működnek együtt helyi ügyek érdekében – mondta. Hozzátette: az öt évvel ezelőtti önkormányzati voksolás után is előfordult, hogy a megválasztott polgármester bosszút akart állni a vele szemben riválisként fellépő, vagy éppen egy másik jelöltet támogató falugondokkal szemben, de a mostani választások előtt, illetve közvetlenül utána jól érzékelhetően megnőtt az ilyen ügyek száma. Ennek szerinte részben indoka lehet, hogy a Tisza Párt megjelenése a vidéki kisebb településeken, falvakban, városokban felrázta egy kissé a helyi közösségeket, többen mertek nyíltan kiállni a nézeteik és véleményük mellett, és emiatt több konfliktus is keletkezett. Ő maga is tucatnyi ügyet ismer, amikor vagy a kollégájuk mondott fel az őt ért támadások miatt, vagy ilyen-olyan, legtöbbször mondvacsinált okokra hivatkozva éppen az elmúlt hetekben indult fegyelmi eljárás a korábban közmegelégedésre dolgozó falugondnok ellen.

Kapós állás rokonoknak

Egy Veszprém megye településen az újonnan megválasztott polgármester „üzent” a falugondnoknak, hogy októbertől nem akar vele dolgozni, mert nem tartja szociálisan elég érzékenynek.

– Ez eléggé furcsa, hiszen még egyetlen percet sem dolgozott velem, nem ismeri a munkámat, és engem sem. Valószínűleg a helyem kell valamelyik támogatójának, egy ilyen kis faluban, mint a miénk, eléggé „kapós” az a fix állás, amit az állami keretből finanszíroznak, és nem a meglehetősen lyukacsos önkormányzati büdzséből kell rá pénzt költeni. Sokan úgy tekintenek a mi munkánkra, mint egy könnyű, laza, vidéki viszonylatban jól fizető tevékenységre, de nem látják, hogy emögött mennyi adminisztratív munka, a napi szinten felmerülő problémák megoldásának képessége, empátia és szervezőkészség van – fogalmazott a falugondnok, akit épp az ügyvédtől jövet értünk utol: azt mondta, szeretné magát felvértezni információkkal arra az esetre, ha a polgármesteri „üzenet” konkrét ténnyé válik.