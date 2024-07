Három góllal vezetnek a franciák, de a magyar válogatott méltó ellenfél

B. P.;

női kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-07-25 19:35:00

26-30. perc: vége az első félidőnek, előnyben a franciák Bouktit a beálló helyéről talált a magyar kapuba, Golomir pedig váltott a kapuban, Böde-Bírót Janurik váltotta. Szöllősi-Schatzl a bal szélről vette be a hazai kaput (10-13), és a következő támadást is ő fejezte be góllal (11-13), időt kértek a hazaiak 2:45 perccel az első félidő vége előtt. Az időkérés után Papp szerzett gólt (12-13). Granier a jobb szélről talált be Janurik kapujába, majd lerohanásból Nze Minko is betalált (12-15). Az első félidő utolsó eseménye Glauser védése volt. A magyarok remekül kezdtek, az első negyed órában vezettek, utána felzárkóztak és fordítottak a játékrész második felében pontosabban játszó és kevesebbet hibázó franciák.