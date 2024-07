B. P.;

női kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-07-25 20:08:00

41-45. perc: a franciáknak volt előny az emberhátrány Gyors ellentámadásból Flippes talált be, Győri-Lukács állította vissza a különbséget (17-19). Lassource lőtte fejbe Janurikot, amiért a francia játékos kétperces kiállítást kapott. Tóvízi betörésből talált be (18-19), ám Foppa emberhátrányból is gólt szerzett (18-20). Foppa fordult le emberéről és 6 méterről nem hibázott (18-21). Sako védett, majd Janurik is bemutatott egy bravúrt.