Kegyeskedjen a fogyasztóvédelem bírságolni!

M.A.;

kormányinfó;

2024-07-26 10:09:00

A Ferihegyi reptéren tapasztalt fennakadásokról a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, kiemelkedő arányban maguk a légitársaságok voltak a hibásak, és a kormány elvárja a hatóságtól, hogy minden esetben induljon fogyasztóvédelmi eljárás. Értékelése szerint a nyereség növelése érdekében tarthatatlan menetrendeket állítanak össze, de ha a fogyasztóvédelem "kegyeskedik a kellő bírságokat időben kiszabni", annak szerinte lesz hatása.

Vitályos Eszter az államilag támogatott hitelekkel kapcsolatban elmondta, ami egészségügyileg elvárható egy országtól, azt megteszik, hogy a párok vállalhassanak gyereket. Ahol ezen túl is probléma áll fenn, ott a kormány ezt méltányolni fogja, és a lejáró határidőt is most tolták ki.

A börtönökből kiengedett embercsempészek ügyében Gulyás közölte, az ezzel kapcsolatos tavalyi szabályozásnak megfelelően járnak el. - Külföldi emberkereskedőkről gondoskodunk milliárdokért a börtönökben, a legjobb, ha hazamennek - jelentette ki.