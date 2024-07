Két villája is lehet a jachtkikötőben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének, jó kérdés, hogy miből futotta rájuk

Á. Z.;

2024-07-29 16:45:00

Értékük együtt egymilliárd forint is lehet.

Minden jel szerint a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) tulajdonában áll az a két villaépület, amelyik közvetlenül a dél-isztriai Pomer jachtkikötőjében fekszik – hívta fel a figyelmet hétfői Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselőnek egy arra járó magyar küldött fényképeket a két villáról, amelyekhez saját medence és több tucat parkoló is tartozik. Az utca felé eső oldalukon lehet látni egy molinót a HMDK nevével. Mindkét épület teljesen új, az egyikük udvarán még építőanyagokat is látni. A kisebbik villa a Pomer 26 E, a háromszintes nagyobbik pedig közvetlenül mellette, a Pomer 26 C szám alatt helyezkedik el. Ami az értéküket illeti, a hasonló, nem tengerparti pomeri ingatlanokat 1-1,2 millió euró, vagyis átszámítva 400-450 millió forint körüli árakon hirdetik, így a HMDK két villájának reális ingatlanpiaci ára könnyedén meghaladhatja az 1,2 millió eurót a jachtkikötő közelsége miatt.

Az ügy kapcsán Hadházy Ákos azt firtatja, hogyan szolgálhatja a pomeri jachtkikötőben fekvő két villa azt a 16-17 ezer fős horvátországi magyar közösséget, amelynek nagy része a Pomertől 550 kilométerre fekvő Eszéken és környékén él. Gyanúja szerint a két villát magyar adófizetői pénzből vették (az áruk nagyjából megfelel a balatoni ingatlanáraknak – a szerk.), emiatt pedig ő három kérdéssel fordul Jankovics Róbert HMDK-elnökhöz:

Miből futotta a két villára?

Miért pont Eszéktől 550 kilométerre egy jachtkikötőben kell ápolni a magyar hagyományokat?

Hogyan segíti/támogatja ez a két pomeri villa a horvátországi magyarokat?

Az Orbán-kormánynak – fűzhetjük hozzá – 2017 óta van egy drávaszögi gazdaságfejlesztési programja. Kiss-Parciu Péter regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár tavalyi közlése szerint ennek keretében 2017-től 2023 áprilisáig a magyar kabinet 4,7 milliárd forintot adott különféle horvátországi beruházásokra az Economica Hungarica Alapítványon keresztül.