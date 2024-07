Szélsőbalos aktivisták állhatnak a francia vasutat ért szabotázsakciók mögött

Á. B.;

Franciaország;távközlés;vasúti közlekedés;szabotázs;

2024-07-29 15:39:00

Időközben a távközlési rendszereket is megrongálták ismeretlenek, de itt is helyreállították a károkat.

Vélhetően szélsőbaloldali aktivisták állnak a francia vasutat ért szabotázsakciók mögött - közölte az ország belügyminisztere az AFP beszámolója szerint.

Gérald Darmanin közölte, már több embert azonosítottak, bár óvatosnak kell lenni az ideológiai meghatározáskor. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a támadások szándékosak, nagyon precízek és rendkívül jól célzottak voltak - ezek a módszerek pedig a szélsőbaloldalra emlékeztetnek. A tárcavezető szerint az a kérdés, hogy megbízásból, vagy saját szakállukra követték-e el a bűncselekményeket.

Megemlítette, hogy több olyan sajtóorgánum is kapott olyan nyilatkozatot, amiben ismeretlenek kifejezik támogatásukat a szabotázsakciók mellett, egyúttal bírálva az olimpiai játékokat, amit a nacionalizmus ünneplésének tartanak. Darmanin szerint ez a kiáltvány nagyon hasonlít egy követelésre, de ezzel is óvatosnak kell lenni, mivel ez félrevezető is lehet.

A beszámolóból az is kiderül, hogy a francia hatóságok letartóztattak egy szélsőbaloldali aktivistát a nemzeti vasúttársaság egyik észak-franciaországi telephelyén. Nála a bejutáshoz szükséges kulcsokat, szerszámokat, valamint egy, a szélsőbaloldalhoz köthető irodalmi művet is találtak.

Marina Ferrari digitális ügyekért felelős miniszter hétfőn arról tájékoztatott, hogy a francia távközlési hálózatban is fennakadások történtek, miután az éjszaka megrongálták az infrastrukturális hálózatot. „A leghatározottabban elítélem ezeket a gyáva és felelőtlen cselekedeteket” - fogalmazott a politikus, megjegyezve, hogy már helyreállították a sérült vezetékeket.

Pénteken nagyszabású szabotázsakció érte a párizsi olimpia megnyitóünnepsége előtt a francia vasúti hálózatot, ami káoszt okozott. Hétfő reggelre már minden vonat közlekedett, miután megfeszített munkával sikerült elhárítani a károkat. A támadások 800 ezer ember utazását érintetté hátrányosan, százezer ember járatát pedig törölni kellett. Azt még nem tudni, mekkora kár érte a vasúttársaságot, de becslések szerint jelentősek lesznek a költségek.