Magyar Péter: EP-képviselőként a fizetésem a korábbi jövedelmemnél jóval alacsonyabb

2024-07-30 10:14:00

A Tisza Pártnál az átláthatóságban és az őszinteségben hisznek – közölte.

Amint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter és a Tisza Párt európai parlamenti képviselői közzétették vagyonbevallásukat, ennek keretében számot adtak az elmúlt három évük bevételeiről. A nyilatkozatokból egyebek közt kiderült, hogy Magyar Péternek az elmúlt 3 évben 9 különböző jövedelemforrása volt és 3-3 és fél milliónál kevesebbet jellemzően nem keresett, a főállás mellett pedig a különböző igazgatósági és bizottsági tagságokkal járó tiszteletdíjak révén a havi összjövedelme bizonyos szakaszokban elérte a 6 millió forintot is.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatban Magyar Péter most új bejegyzést tett közzé a Facebookon. „Soha nem állítottam, hogy jogászként rosszul kerestem az »előző« életemben. Dolgoztam ügyvédként, nyolc évig diplomataként, majd egy magáncégnél jogi igazgatóként és befektetési tanácsadóként és emellett voltak állami megbízásaim. Most EP-képviselőként a fizetésem a korábbi jövedelmemnél jóval alacsonyabb lesz és ennek a felét minden hónapban jótékonysági célra ajánlom fel” – írta.

A Tisza Párt elnöke elárulta azt is, hogy húsz éve dolgozik, van egy nagyobb és egy kisebb budai lakása, egy üres telke a Káli-medencében és egy hat éves Volvo autója, valamint ugyanannyi megtakarítása, amennyi jelzáloghitele az ingatlanokon.

„Talán egyetértünk abban, hogy ez nem egy NER lovag-szint, mert oda évi 10 milliárd forint a belépő szint. És nem munkabérből”

– jegyezte meg. Azt is írta, hogy aktív húsz éve felében volt kormánytól független, privát munkahelye is, ami a NER-elit nagy részének soha nem volt, Orbán Viktornak például biztosan nem.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a Tiszánál az átláthatóságban és az őszinteségben hisznek.

„Nem gondoljuk például, hogy egy miniszterelnöknek azt kell hazudnia, hogy nincs megtakarítása, miközben 10 milliárdos uradalmi birtokot építtet a családjával és a veje pár év alatt 500 milliárdot kuporgatott össze, a haverja pedig 1000 milliárd forintot kezel.”

Végezetül egy ígéretet is tett: „Ha a TISZA Párt felhatalmazást kap a magyar emberektől, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetünk be és húsz évre visszamenőleg, minden magas rangú politikust és családtagjaikat vagyonosodási vizsgálatnak vetjük alá. Ha nem tudnak elszámolni a tényleges gazdagodásuk forrásával, akkor a különbözetet adóhiányként be fogják fizetni az államkasszába. Ha nem fizetik be, akkor a végrehajtók behajtják rajtuk” – közölte.