Családtámogatás: nehéz lesz teljesíteni Orbán Viktor tusnádfürdői ígéreteit

Muhari Judit;

KSH;Orbán Viktor;demográfia;családtámogatás;Tusnádfürdő;Vásárhelyi Mária;

2024-07-30 09:58:00

Tilthatják vagy korlátozhatják is külföldön azokat a támogatásokat, amelyeket belengetett a miniszterelnök – mondták lapunknak szakértők. Vásárhelyi Mária szerint a kormány családpolitikája teljes kudarc.

„Nemcsak aljas, hanem buta is”. Vásárhelyi Mária szociológus mondta ezt lapunknak Orbán Viktor ígéretével összefüggésben. A miniszterelnök a romániai Tusnádfürdőn kijelentette: „ha a háborúnak vége lesz, akkor a gyerekek után járó adókedvezményt – valószínűleg két lépésben – 2025-ben meg kell duplázni”, illetve, hogy „belátható időn belül az összes, magyaroknak járó támogatást, például a családtámogatást kiterjeszti a kormány a magyarok lakta területekre az országhatárokon kívül is.”

Vásárhelyi Mária megjegyezte: legutóbb múlt pénteken, a KSH népesedési adatai jelezték, hogy a kormány családpolitikája teljes kudarc, hiszen negatív rekordot döntött a születésszám. Ilyen esetben minden normális kormány szakértőkkel elemez, és elgondolkodik azon, mit csinált rosszul, és mely intézkedéseken kellene változtatni – mondta. Az Orbán-kormány ennek ellenkezőjét teszi, folytatja a megkezdett politikáját, és újabb ígéretet tesz a jól kereső szülőknek, miközben a rászorulókat, az alacsony jövedelműeket teljesen figyelmen kívül hagyja. A mindenkit elérő családi pótlék összege például 15. éve változatlan, funkciója gyakorlatilag megszűnt.

A másik ígérettel összefüggésben pedig kijelentette: az egyértelműen a közelgő országgyűlési választáshoz köthető. Nem azért támogatná a határon túliakat a kormányfő, mert szereti őket, hanem azért, mert szüksége van a szavazatukra. Itthon egyre nagyobb az elégedetlenség, a Fidesztől sok szavazó elpártolt, Orbán Viktor őket akarja pótolni – jelentette ki Vásárhelyi Mária. Ugyanakkor az egész ígérgetés tartalma dilettáns – fogalmazott –, hiszen

hiába ígéri az összes támogatás kiterjesztését, az adókedvezményt egyetlen külföldön élő munkavállaló sem veheti igénybe.

Nem tudjuk, mit értett a miniszterelnök azon, hogy a magyarok lakta területen élők kapnak támogatást – folytatta. Melyek ezek a települések? És ott csak a magyarok élhetnek a lehetőséggel, vagy – ahogy Orbán mondatát érteni lehet – mindenki?

Vásárhelyi Mária megjegyezte: ott tartunk, hogy lassan a határon túl élőknek kellene segíteni a Magyarországon lakókat, hiszen minden ország gazdasága lehagyja a miénket. Orbán Viktor azt hiszi, pénzzel mindent meg lehet oldani. Valóban sok mindenhez kell pénz, de csak akkor van eredménye, ha megfelelős előkészítés után, hozzáértéssel költik el. Erre most sem látszik szándék a kormány részéről – tette hozzá.

– Adókedvezményt biztosan nem adhat a magyar kormány annak, aki nem Magyarországon adózik – erről már Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete elnöke is arról beszélt. Más támogatás nyújtható, ennek elvi akadálya nincs, de a befogadó országnak is lehet hozzá egy-két szava. Gondoljunk csak arra, hogy a magyar kormány sem néz minden külföldről érkező támogatást jó szemmel – mondta. (Példa erre, hogy az Orbán-kabinet az ellenőrzése alá akarta vonni a civileknek szánt norvég pénzeket, a szuverenitásvédelmi törvény pedig a „külföldi befolyásszerzési kísérletek visszaszorítását” célozza).

Kende Tamás nemzetközi jogász szerint a nemzetközi jog nem korlátozza az államokat abban, hogy külföldön élő állampolgáraikat például anyagilag segítsék. Ugyanakkor a lakóhely állama is jogosult arra, hogy ezt tiltsa, korlátozza vagy megadóztassa. Az is lehetséges, hogy a lakóhely állama valamilyen regisztrációhoz kösse, vagy akár valamilyen módon megbélyegezze, listába vegye, netán külföldi ügynöknek minősítse a külföldi támogatást igénybe vevő kettős állampolgárokat, így határon túli magyarokat is. Kende Tamás megjegyezte azt is:

technikai okokból azt viszont nem tartja valószínűnek, hogy a külföldön élő magyarok családi adókedvezményben lennének részesíthetők.

Kerestük a kormányt, a többi között azt kérdeztük, hogy ha nem ér véget a háború, akkor nem duplázza meg a kormány az adókedvezményt? Pontosan mely támogatásokat terjeszti ki a kormány a magyar lakta területekre, illetve mi számít magyar lakta területnek, és ott majd csak a magyarok élhetnek a támogatással, vagy mindenki, aki ott lakik? Támogatja-e a kormány majd azt is, hogy egy Németországban élő magyar család akár csok-kedvezménnyel ott ingatlant vásároljon? Azt is megkérdeztük, Orbán Viktor bejelentését aggályosnak és ellentmondásosnak tartják-e épp a magyar kormány által szigorúan vett szuverenitás-védelem nyomán?

Kérdéseinket több helyre elküldtük, ezek között nem volt a pénzügyi tárca, válasz mégis onnan érkezett. Azt írták: A kormány egyértelmű célja, hogy tovább csökkentse a gyermekes családok adóterhét, és ahogy a miniszterelnök elmondta, „ha békeköltségvetést tudunk csinálni, mert a háborúnak vége lesz”, akkor ez már 2025-ben is megvalósulhat. A 2025-ös költségvetés tervezetét ősszel, az amerikai elnökválasztás után nyújtja be a kormány az Országgyűlés elé.