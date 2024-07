Férfi vízilabda: Spanyolország–Magyarország 10-7

Bernau Péter;

Nem sikerült legyőzni az Európa-bajnokot a párizsi olimpia csoportkörének második fordulójában.

Győztesek játszottak egymás ellen, az első fordulóban a magyarok a házigazda franciákat győzték le 13-12-re, az Európa-bajnok spanyolok Ausztráliánál bizonyultak jobbnak 9-5-re, a magyarok felülmúlásával pedig a spanyolok már minden bizonnyal készülhet a negyeddöntőre. A spanyol válogatott a legutóbbi hét jelentős világversenyen minden alkalommal odaért a dobogóra, háromszor lettek aranyérmesek, négy alkalommal a harmadik helyen végeztek.

Az 1. negyedben idegesen kezdtek a csapatok, az első spanyol és magyar támadás kapura lövés nélkül ért véget. A második spanyol akciót Vogel hiúsította meg remek védéssel, az ellentámadásnál emberelőnybe került a magyar együttes, amit nem sikerült kihasználni. sokáig nem bírtak a spanyol kapussal a magyarok, másfél percig támadtak, de nem szereztek gólt. A 4. percben Hárai ejtése után a kapu tetejére esett a labda. Munariz 5 perc elteltével szerzett vezetést a spanyoloknak, védhetetlenül bombázott a jobb sarokba (0-1). Aguirre két magyar lövést hárított egymásután. A 6. percben másodszor került emberelőnybe a magyar együttes, Manhercz lövését ismét védte a spanyol kapus. Másfél perccel a negyed vége előtt Sanahuja növelte a spanyol előnyt (0-2). A játékrész végén ismét előnybe kerültek a magyarok, amit Angyal használt ki 2,5 másodperccel a dudaszó előtt (1-2).

A 2. negyedben is a spanyolok hozták el a labdát a ráúszásnál. Az első támadásnál kétszer is emberelőnybe kerültek a, de mindkettőt sikerült gól nélkül átvészelnie a magyar csapatnak. Emberelőnybe került Varga csapata, Jansik azonban a kapufát találta el, a spanyol ellentámadás szintén kapufával zárult. Ezt követően Varga Dénes lőtt váratanul távolról, Aguirre biztosan védett. A játékrész közepén egyenlített a magyar együttes, Vígvári éles szögből átejtette a labdát a spanyol kapus fölött (2-2). Molnár Erik kiállítása után Cabanas lőtte be a labdát Vogel hónalja alatt a kapuba 4 perccel a negyed vége előtt (2-3). Hárai harcolt ki emberelőnyt, de a figura végén pontatlan volt az utolsó passz, így lövés nélkül zárult ez a lehetőség. Perrone lőtt kapura, Vogel védett szépen, a kipattanót Compte lőtte rá, a magyar kapus ismét védett. Fél perc volt hátra, amikor Zalánki remek lövéssel egyenlített (3-3). Larumbe sarokdobás után 1 tizedmásodperccel a dudaszó előtt lőtt a magyar kapuba (3-4). Mindkét kapus 6-6 lövést védett, ez is az oka annak, hogy szokatlanul kevés gól esett az első két negyedben. Mindkét oldalon a kapusok a legjobbak.

A 3. negyedben ráúszásnál újra megszerezték a spanyolok a labdát. Vogel kifejelte Cabanas lövését, a kipattanó a spanyoloké lett, Granadas a kapufát találta el, ismét az ellenfél szerezte meg a labdát, amit Munarriz már a hálóba lőtt (3-5). Emberelőnybe kerültek a magyarok, Angyal 4 méterről kapura húzta a labdát, de Aguirre bravúrral védett. Videózás következett, a felvételek tanulmányozása után gólt ítéltek a játékvezetők (4-5). A gólszerzés után Angyal a magyar kapu előtt remekelt, szép mozdulattal húzott le a levegőből egy spanyol átadást. A magyarok is pontatlanok voltak, Vígvári passza bizonyult elérhetetlennek Varga számára. A negyed közepén Manhertz lőtt emberelőnyből, a labda a felső kapufát érintve szállt fölé. Három és fél perccel a negyed vége előtt büntetőhöz jutottak a spanyolok, Granados Vogel keze fölött a bal sarokba lőtte a labdát (4-6). A következő támadásnál Granados távolról talált a kapuba (4-7), Varga Zsolt szövetségi kapitány 3 perccel a dudaszó előtt időt kért. A szakvezető higgadtságot kért a játékosoktól, és, hogy mindenki zárjon vissza a védekezésnél. Vámos váratlan lövéssel vette be a spanyol kaput (5-7). Vogel védte Perrone közeli lövését, majd Granados próbálkozását hatástalanította. Másfél perc volt hátra, amikor Fekete bújt ki a védők között és ziccerből a hálóba lőtt (6-7). Ismét emberelőnybe kerültek a spanyolok, De Toro nem várta meg, hogy felálljanak a védők, hanem egyből a kapuba lőtt (6-8). 17 másodperccel a negyed vége előtt kiállítottak egy spanyolt, de nem sikerült gólt szereznie a magyar csapatnak, ráadásul Jansikot is kiállították, így emberhátrányban kezdték a magyarok a záró negyedet.

Az utolsó játékrészben, a 4. negyedben is a spanyolok hozták el a labdát, Famera pedig góllal zárta a támadást (6-9). Hárait hárman támadták és szerelték, az ellentámadásnál Manhercz szerzett labdát. Fekete lövését blokkolták a védők, majd Famera lőtt kapufát, a kipattanó megint a spanyoloké lett. Négy perccel a vége előtt Manhercz távoli góllal tartotta életben a magyar reményeket (7-9). Időt kértek a spanyolok, majd az első támadásnál Larumbe éles szögből lőtt, de a labda Vogelről bepattant a hálóba (7-10). Manhercz lövése a kapufán csattant 2:35-tel a vége előtt, ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Vámos lövését védte Aguirre, másfél perccel a vége előtt elcsípték a védők Vámos passzát, ezzel biztossá vált a spanyol siker. 38 másodperccel a befejezés előtt időt kértek a spanyolok, az eredmény már nem változott. A magyarok egyszer sem vezettek, az egész meccsen arra kényszerültek, hogy fussanak az eredmény után. Spanyolország megérdemelten nyert. A magyarok következő ellenfele Japán lesz csütörtök este 9 óra 5 perckorkor.

A csoportból az első négy helyezett jut tovább, a papírforma alapján ez egyik együttesnek sem okozhat gondot. Az olimpia előtt egyébként a magyar és a spanyol válogatott közös edzőtáborban készült fel a játékokra.

A meccs után Zalánki Gergő úgy nyilatkozott, azzal indultak neki, ha kikapnak, nincs itt a világ vége. – A meccs befejezése kicsit hevesebb lett, furcsa volt nekem a sok VAR, mégis víz fölötti ütéseket nem toroltak meg. A lényeg, hogy ez egy főpróba volt, lehet javítani. Teljesen más volt a mérkőzés az első két negyedben és a második kettőben.. Szövetségi kapitányként Varga Zsolt azt mondta, vannak részek, amelyek megvalósultak a terveikből, voltak, amelyek nem. – Elsődleges cél a továbbjutás, de az is fontos, hogy csiszolódjon a játékunk. A spanyoloké a világ egyik legjobb csapata, sokat készültünk együtt, jól ismerjük őket. Ma jobbak voltak, dominálták a mérkőzést. Stabilabbak voltak, látszik rajtuk, hogy sok éve összeszokott csapatról van szó. Mindent megteszünk azért, hogy a legfontosabb pontokra a legjobb állapotban érjünk oda. A védekezésünk jól működött és voltak villanások, amikkel elégedett lehettem. A spanyolok ellen akkor lehet jó eredményt elérni, ha sikerül őket kevés gólon tartani – elemzett a szövetségi kapitány.

A csoport előző két mérkőzésén váratlan eredmények születtek, Ausztrália 8-3-ra legyőzte a címvédő Szerbiát, a franciák pedig csupán egy góllal, 14-13-ra múlták felül Japánt.