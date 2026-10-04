A vizes sportokat tömörítő világszervezet, a World Aquatics az év férfi vízilabdázója címre jelöltek közé sorolta Manhercz Krisztiánt.
A világbajnoki címvédő horvátok és az olimpiai bajnok szerbek után Varga Zsolt együttesének már csak az Európa-bajnok ibériai válogatottat kellett volna legyőznie Szingapúrban az aranyéremhez.
A döntőben az Európa-bajnok spanyolok várják Varga Zsolt szövetségi kapitány csapatát.
A keddi elődöntőben jönnek az olimpiai bajnok szerbek.
8-8-as döntetlen után ötméteresekkel lett vége. Egyet sem sikerült bedobnunk, 1996 óta először vesztettünk helyosztót.
A győztest a szerbek várják az olimpiai döntőben.
9-9-es döntetlen után büntetőkkel 3-1-re nyertünk. Horvátország vár az elődöntőben.
A magyar férfi vízilabda-válogatott az első negyed után kétgólos hátrányban volt a párizsi olimpia csoportkörének utolsó fordulójában Szerbia ellen, de a folytatásban jobban játszott ellenfelénél és megérdemelt győzelmet aratott. A magyarok csoportjukban a harmadik helyen végeztek, ellenfelük a másik hatos második helyezettje lesz, valószínűleg Görögország vagy Horvátország vár a negyeddöntőben az együttesre.
Nem sikerült legyőzni az Európa-bajnokot a párizsi olimpia csoportkörének második fordulójában.
A magyar csapat Tokióban hazai idő szerint vasárnap 6 óra 40 perckor száll vízbe a harmadik helyért.
A magyarok a 6. helyen végeztek a világliga európai selejtezőjében.
A szövetség tájékoztatása szerint a megvásárolt jegyek a későbbi eseményre beválthatók lesznek, igény esetén pedig visszaválthatók.
Nem kellett ismét 18 évet várni, megvédte bajnoki címét az FTC férfi vízilabdacsapata. Hogy a tavalyi vagy az aktuális sikerhez vezető út volt-e rögösebb, arról megoszlanak a vélemények.
A Ferencváros 1996 óta először nyerte meg a férfi vízilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben hat góllal legyőzte a Miskolcot a Komjádi Uszodában.
Grúzia csak amolyan ráhangolódás lesz a férfiválogatott számára, amely szerdán Olaszországgal vív rangadót a Barcelonában zajló vízilabda Európa-bajnokságon.
A Bajnokok Ligája-győztes Szolnoki Dózsa férfi vízilabdacsapata története során első alkalommal nyerte meg az európai Szuperkupát, miután jobbnak bizonyult az Eurokupa serlegét birtokló FTC-PQS-nél.
Hosnyánszky Norbert jövőre nem játszik a magyar férfi vízilabda-válogatottban.
Csak a férfi vízilabda-válogatott hozta azt az eredményt, amelyet a budapesti és balatonfüredi vizes világbajnokság előtt megjelölt célként, a többi sportágban nem sikerült megfelelni az előzetes elvárásoknak.
Horvátország veretlenül, a fináléban végig vezetve, 2007 után másodszor is a magyar válogatott legyőzésével nyerte meg a férfi vízilabdázók világbajnokságát a magyarországi rendezésű vizes vb-n. A FŐ KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
A Margit-szigetről távozó tömeg biztonságos közlekedése érdekében a rendőrség időlegesen lezárta a Margit hidat a tegnapi férfi vízilabda-döntő után, amit végül Horvátország nyert meg, így a magyarok ezüstéremmel végeztek a vizes világbajnokság szombati napján.
A jó kezdés elmaradását emelte ki Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a horvátokkal szemben elvesztett szombati, margitszigeti világbajnoki döntő után.
Ezüstérmes lett a magyar férfi vízilabda-válogatott a szombat esti világbajnoki döntőben, miután Horvátország 8-6-ra legyőzte Märcz Tamás szövetségi kapitány csapatát a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.
Hosszú Katinka 200 méter háton, a mindössze 17 éves Milák Kristóf pedig 100 méter pillangón ezüstérmet szerzett a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokság szombati napján. A magyar férfi vízilabda-válogatott szintén világbajnoki ezüstérmes lett, miután 8-6-ra kikapott a horvátok legjobbjaitól a szombat esti döntőben. A magyarok így egy arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal zárva a napot a tizedik helyen állnak a világbajnokság éremtáblázatán. A magyar érdekeltségű versenyek alatt végig zúgott a "Hungária, Hungária" a lelátókról, a férfi vízilabda-döntő iránt különösen óriási volt az érdeklődés. Egy szurkoló például nyolcéves autóját ajánlotta fel a szombat a mérkőzésre szóló jegyekért cserébe.
Nyolcéves autóját ajánlotta fel egy rajongó a szombat esti vízilabda döntőre szóló jegyekért cserébe - mondta el Rácz Péter, az autó tulajdonosa a közmédiának.
Óriási az érdeklődés a vizes világbajnokság vízilabda mérkőzésének döntője iránt, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában hamarosan kezdődő Magyarország - Horvátország mérkőzés teltházas - közölte a Bp2017 Világbajnokságot Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. szombaton.
Montenegró csapata nyert az olasz válogatott ellen a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának szombati helyosztóján, így a délszláv együttes végzett ötödikként.
A magyar férfi vízilabda-válogatott a világbajnokság elődöntőjében 7-5-re nyert Görögország ellen és az aranyéremért szállhat medencébe szombaton. A képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: Molnár Ádám.
Olaszország négy góllal nyert Ausztrália ellen csütörtökön a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáján, a győztes csapat szombaton 13.30 órától az ötödik helyért Montenegróval játszik.
Montenegró válogatottja egy góllal nyert Oroszország csapata ellen, így szombaton az ötödik helyért játszhat majd a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabda-tornáján.