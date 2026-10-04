Zúgott a "Hungária, Hungária!" - Hét éremnél tart Magyarország

Hosszú Katinka 200 méter háton, a mindössze 17 éves Milák Kristóf pedig 100 méter pillangón ezüstérmet szerzett a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokság szombati napján. A magyar férfi vízilabda-válogatott szintén világbajnoki ezüstérmes lett, miután 8-6-ra kikapott a horvátok legjobbjaitól a szombat esti döntőben. A magyarok így egy arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal zárva a napot a tizedik helyen állnak a világbajnokság éremtáblázatán. A magyar érdekeltségű versenyek alatt végig zúgott a "Hungária, Hungária" a lelátókról, a férfi vízilabda-döntő iránt különösen óriási volt az érdeklődés. Egy szurkoló például nyolcéves autóját ajánlotta fel a szombat a mérkőzésre szóló jegyekért cserébe.