Iránban megölték Iszmáíl Haníjét, a Hamász politikai vezetőjét

2024-07-31 12:30:00

A palesztin terrorszervezet szerint Izrael áll a háttérben.

Egy teheráni merényletben életét vesztette Iszmáíl Haníje, a szélsőséges palesztin szervezet, a Hamáz első számú politikai vezetője. A 62 éves férfi azért utazott Irán fővárosába, hogy részt vegyen az új államfő Maszúd Peszeskian beiktatási ünnepségén, amikor találat érte azt a házat, amelyben éppen tartózkodott. Haláláért a Hamász Izraelt teszi felelőssé, a merényletben rajta kívül – írja az al-Dzsazíra – életét vesztette egy testőre is. Likvidálása előtt Iszmáíl Haníje találkozott Maszúd Peszeskiannal és Irán legfőbb vallási vezetőjével, Ali Hamenei nagyajatollahhal is. A merénylet hírét megerősítette az iráni Forradalmi Gárda is.

A Hamász választ ígért

Mahmúd Abbász palesztin elnök elítélte a merényletet, valamint gyáva tettnek és veszélyes fejleménynek nevezte Iszmáíl Haníje megölését – írja a BBC. A Hamász politikai hivatalának helyettes vezetője, Musza Abu Marzuk pedig leszögezte, a merénylet „nem marad büntetlenül”.

Izraeli készültség és helyzetértékelés

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője az X-en annyit közölt, hogy nincs változás az izraeli védelmi politikában. „Jelenleg az IDF helyzetértékelést végez. Ha döntés születik bármilyen változtatásról, azonnal tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – fogalmazott.

Az MTI azt írja, Izrael úgy döntött, hogy fokozza az éberséget minden külföldi nagykövetségén, és készültséget rendelnek el a zsidó intézményekben és közösségekben is világszerte. Izrael magára vállalta a bejrúti merényletet, de a teheráni rakétatámadást nem.

Jeruzsálemben a miniszterelnökség arra utasította a minisztereket, hogy ne kommentálják Haníje megölését, de három miniszter már korábban megszólalt a célzott likvidálással kapcsolatban. „Üldöztem ellenségeimet s utolértem őket, nem tértem vissza, míg meg nem semmisültek” – idézte az X-en Slomo Karai kommunikációs miniszter a Zsoltárok könyve 18. zsoltárának 38. szakaszát. Amiháj Elijahu örökségvédelmi miniszter is bibliai idézettel reagált, Amiháj Sikli diaszpóraügyi miniszter pedig ezt írta: „Vigyázz, mit kívánsz!”.

Az izraeli repülőtéri hatóság bejelentette, hogy lezárta Izrael légterét Haderától északra.

Kemény büntetést helyezett kilátásba az iráni legfelsőbb vezető

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a The Guardian szerint közölte, országának kötelessége megbosszulni Iszmáíl Haníje halálát, mert az iráni fővárosban gyilkolták meg. Hozzátette, Izrael előkészítette a terepet egy „kemény büntetésre”.

Ezzel szemben Mohammad Reza Aref, Irán első alelnöke azt mondta, Iránnak nem áll szándékában eszkalálni a közel-keleti konfliktust.

A libanoni al-Majadin televízió iráni forrásokat idézve arról számolt be, hogy a Hamász politikai vezetője elleni merényletet Iránon kívülről indított, irányított rakétával követték el.

Oroszország és Törökország is elítélte a merényletet

Az orosz külügyminisztérium „teljesen elfogadhatatlan politikai gyilkosságnak” nevezte Iszmáíl Haníje megölését. Mihail Bogdanov külügyminiszter-helyettes leszögezte, a történtek a feszültség további eszkalációjához fognak vezetni.

A török külügyminisztérium ugyancsak elítélte a „szégyenteljes teheráni merényletet”, és a Reutersnek küldött közleményében azt írta, szerinte ez a támadás a gázai háború regionális dimenzióba történő kiterjesztését is célozta. – Nem hiszem, hogy a háború elkerülhetetlen. Ezt fenntartom. Szerintem mindig van hely és lehetőség a diplomáciának” – jelentette ki eközben Fülöp-szigeteki utazása során Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. Az Iszmáíl Haníje haláláról szóló híreket nem kommentálta.

Az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalásokon közvetítő szerepet betöltő Katar miniszterelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Iszmáíl Haníje meggyilkolása veszélyeztetheti az egyeztetéseket. „A békéhez komoly partnerekre és az emberi élet semmibe vétele elleni globális fellépésre van szükség” – szögezte le Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani sejk az X-en.

Izrael a területét érő 2023. október 7-i terrortámadás után tett ígéretet arra, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász ellen indított háborúban likvidálja a Hamász vezetését, beleértve Iszmáil Haníjét is. A Hamász politikai vezetője 2019 óta Katarban élt, üresen álló házát a Gázai övezet északi részén lévő Sati menekülttáborban célzott csapással 2023. november 16-án rombolták le.

Iszmáil Haníje 1980 óta volt a Hamász tagja. Az első palesztin intifáda alatt három éven át izraeli börtönben ült, 2006-ban rövid időre palesztin miniszterelnöknek is megválasztották. Ez addig tartott, amíg a Hamász 2007-ben el nem űzte a rivális, mérsékelt palesztin szervezetet, a Fatahot a Gázai övezetből.

Istmíil Haníje neve szerepelt azon a listán, amelyet Karim Khan, Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze adott ki azokról a Hamász vezetőkről, akiket Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökön kívül felelősségre akar vonni a gázai háborúért. A 2023. október 7-i terrortámadásban 1139 izraeli vesztette életét, a Gázai övezetben a halálos áldozatok száma 39 400-nál jár. A Hamász első számú politikai vezetője az a Jahja Szinvár, akinek a hollétéről egyelőre nem tudni, de egy 2024 júniusában kiszivárgott üzenetváltás szerint a gázai háborúról azt mondta, az „izraeliek pontosan ott vannak”, ahol látni akarja őket – ezzel valószínűleg az Izrael lel szembeni hatalmas nemzetközi felháborodásra célzott, a palesztin halottakat pedig „szükséges áldozatnak” nevezte.