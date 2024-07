B. P.;

férfi kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-07-31 10:22:00

51-55. perc: Lyse tört be két védő között és egyenlített (21-21). Az 53. percben Bartucz állt be a magyar kapuba Palasics helyett. Bodó 8 méterről lőtt a bal alsó sarokba (22-21). Oeverby talált be a magyar kapuba (22-22), a vele szemben szabálytalankodó Ilicet két percre kiállították a játékvezetők. A magyar támadásnál passzív játékot jeleztek a játékvezetők, maradt még 4 passzlehetőség, amikor Rodriguez időt kért. Lékai passzából Bodó 10 méterről szerzett bombagólt (23-22).