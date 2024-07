Elég tiszta a Szajna vize, megkezdődhetett a triatlonosok versenye

M.A.;

triatlon;Szajna;vízminőség;párizsi olimpia 2024;

2024-07-31 09:39:00

Végül nem kellett életbe léptetni a vészforgatókönyvet, és duatlonná alakítani a triatlont.

A legutóbbi tesztek szerint megfelelő a Szajna vizének minősége, így engedélyezték a férfi és a női triatlonosok versenyét – írja a BBC.

A Nemzetközi Triatlon Szövetség (WT) szerda hajnalban, valamivel 4 óra után a Facebook-oldalán jelentette be, hogy „úszni fogunk”:

Mint arról lapunk is beszámolt, bár a múlt héten már kedvező hírek érkeztek a Szajna vízminőségével kapcsolatban, a pénteki és szombati – a nyitóünnepséget és az első hivatalos versenynap szabadtéri számait is megzavaró – eső jelentős mennyiségű szennyező anyagot mosott a folyóba, így a triatlonosok vasárnap és hétfőn sem úszhattak a versenyhelyszínen, a helyzet pedig kedden sem javult annyit, hogy a vízbe ugorhassanak. Így egy nappal elhalasztották a férfi triatlonosok tegnap reggel 8 órára kiírt versenyét, és úgy döntöttek, hogy azt ma, 10 óra 45 perckor rendezik meg. A Nemzetközi Triatlon Szövetség vészforgatókönyvében az is szerepelt, hogy duatlonná alakítják a triatlont, vagyis az úszás kikerült volna a számok közül.

Az úszható Szajnát a szervezők az olimpia egyik jelképének és kulcsfontosságú örökségnek szánták. Franciaország mintegy 1,4 milliárd euró fektetett be új infrastruktúrába, hogy csökkentse a folyóba ömlő szennyvíz mennyiségét. A francia fővárosban jövő év júniusáig három fürdőhely megnyitását tervezik a nagyközönség számára.

A párizsi olimpián triatlonban három számban avatnak bajnokot. A magyar színeket a férfiak egyéni viadalán Bicsák Bence és Lehmann Csongor, a nőknél pedig Kuttor-Bragmayer Zsanett képviseli. A vegyes váltók – melyben nincs magyar csapat – augusztus 5-én csatáznak majd.