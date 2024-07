Férfi kézilabda: hiába játszott szenzációsan a magyar válogatott, egy másodperccel a vége előtt kapott góllal veszített

Bernau Péter;

Magyarország;Norvégia;férfi kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-07-31 10:55:00

Az előzetesen a csoport két legerősebbnek tartott együttese ellen két pontot kellene szerezni ahhoz, hogy reális esély legyen a negyeddöntő elérésére.

Nagyon jól kezdtek a magyarok, sikerült lassítani a norvégok játékát, a kapuban Palasics Kristóf parádézott. Az első 15 percben a norvégoknál volt az előny, de nem tudtak két gólnál nagyobb különbséggel elhúzni, 7-6 után azonban a hajráig csak futottak az eredmény után. A 20. perc körül kisebb hullámvölgybe került a magyar válogatott, amely három góllal vezetett (11-8), de két perc alatt egyenlítettek a norvégok (11-11). Az első félidő azonban kétgólos magyar vezetéssel zárult, köszönhetően a remek magyar védekezésnek és Palasics világklasszis teljesítményének a kapuban (13-11).

A második félidő első gólját Imre szerezte (14-11), utána azonban jött egy ötperces magyar gól nélküli szakasz, az ellenfél pedig egyenlített (14-14). Felváltva estek ezután a gólok, a 48. percben kettővel vezettek a magyarok (18-16). Az északiak az 53. percben egyenlítettek (21-21), a magyarok kapust cseréltek, a második félidőben csak egy védést bemutató Palasicsot Bartucz váltotta. Elképesztő izgalmakat hozott a végjáték, 3 perccel a vége előtt Lyse szerzett vezetést az ellenfélnek (23-24), ettől kezdve a magyarok futottak az eredmény után. Két perc volt hátra, amikor visszajött Palasics.

38 másodperc volt hátra, amikor 25-25-nél időt kértek a norvégok, 10 másodperccel a vége előtt az első alkalommal pályára küldött Pedro szerzett labdát, indította a magyar válogatott egyik legjobbját, Imrét, ám a fiatal játékos a kapusba lőtte a labdát, az ellentámadás végén pedig Blonz egy másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a norvégok győztes gólját (25-26). A magyarok jól játszottak, nem érdemeltek vereséget.

A következő ellenfél pénteken reggel 9-kor Dánia lesz, a záró fordulóban a házigazda Franciaország vár az egüttesre. A hatos csoportból az első négy helyezett jut tovább.

Úgy tűnt, a norvégok semmit sem tudnak kezdeni velük és nincs esélyük nyerni. Büszke vagyok a csapatra, ha kicsit jobban koncentrálunk, nyerhettünk volna. A norvégok pontosabban játszottak. Nagyon sajnálom Imre Bencét, lesz még sok meccse, melyeken fontos gólokat fog szerezni – nyilatozta sípszó után Ligetvári Patrik. Szövetségi kapitányként Chema Rodriguez, azt mondta, fantasztikus meccset játszottunk az egyik legjobb csapat ellen. – Versenyképesek voltunk egy ilyen erős ellenféllel szemben, de ilyen a sport, Mentünk előre a győzelemért, nem volt szerencsénk. Egyiptom ellen sem volt szerencsénk, Norvégia ellen is nyerhettünk volna, de a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Sajnálom a srácokat, nagyon keményen dolgoztak, el lehet képzelni milyen a hangulatuk. Imre Bencét is sajnálom, megérdemelte volna, hogy gólt szerezzen a végén. Össze kell zárnunk és együtt felállnunk, ennél nincs fájdalmasabb vereség. Védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtottunk, a világ egyik legjobbja ellen várható volt, hogy lesznek nehézségeink is. Talán kevesen gondolták, hogy ekkora csatára tudjuk kényszeríteni a norvégokat. Bárki ellen képesek vagyunk szoros meccset játszani és bárkitől képesek vagyunk kikapni is. A kezünkben volt a meccs, ez benne marad a fejekben.

Bodó Richárd a maga részéről megjegyezte, gratulálni tud a két csapatnak, nagyon nagy meccset játszott reggel 9-kor. – Sajnálom, hogy nem mi jöttünk ki szerencsésen a végén, megérdemeltük volna a két pontot. Taktikailag jól működött, amit megbeszéltünk, a végén kockáztattunk, ami bejött, brutális meccset játszottunk, nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk győztesen lejönni a pályáról – fűzte hozzá. A meccs legjobbjaként a magyar kapus , Palasics Kristóf azt mondta: – Az elején jó volt a védekezésünk, sajnálom, hogy a második félidőben ez kicsit elmaradt. Sajnálom, hogy így veszítettük el a mérkőzést. A norvégok nagyon erősek, ha így játszunk a folytatásban, akkor lehet esélyünk.