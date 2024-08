Kultúrharc

Friss Róbert;

Nézelődő;

2024-08-01 06:00:00

Kolumbiában Gustavo Petro elnök nagy lépést tett az állatvédelem terén, amikor néhány napja ellenjegyezte a bikaviadalok betiltását célzó törvényjavaslatot. A törvényt az elnök ünnepélyes keretek között, több száz állatvédő aktivista jelenlétében, a bogotai bikaviadal-arénában írta alá, ezzel további országokat követve a hagyományokat őrző, de sokat vitatott gyakorlat megszüntetésében. Petro hangsúlyozta, hogy az állatok szórakoztatás céljából történő megölése nem képezheti a kultúra részét.

Kolumbia egyelőre ezzel együtt egyike maradt azoknak az országoknak, ahol még mindig legálisak a bikaviadalok. Az állatvédők évtizedek óta lobbiznak a bikaviadalok betiltásáért – írja a Business Standard. Ezzel a lépéssel azonban távlatilag tovább csökken azoknak az országoknak a listája, ahol ez az évszázados hagyomány még mindig legális. Kolumbia elnökének a jogszabály egy példányát a bogotai bikaviadal-arénában tartott ünnepségen adta át egy bikajelmezes támogató, amit Petro aztán több száz állatvédő aktivista előtt írt alá.

Nem mondhatjuk azt a világnak, hogy az élő és érző lények megölése szórakozásból a kultúra része – jelentette ki a kolumbiai elnök a törvényjavaslat aláírása után tartott beszédében, majd azzal folytatta: „Az a fajta kultúra, hogy egy állatot szórakoztatás céljával ölünk meg, elvezetne minket az emberek szórakoztatás céljából való megöléséhez is, mert mi is állatok vagyunk.”

A bikaviadalok betiltását a kolumbiai kongresszus májusban hagyta jóvá, több hónapos heves vita után. A Gustavo Petro által most aláírt törvényjavaslat felszólítja a kormányt, hogy 2027-ig teljesen tiltsa be a bikaviadalokat az egész országban, emellett elrendeli, hogy a kormány több mint egy tucat bikaviadal-arénát alakítson át kulturális és sportlétesítménnyé.

Kolumbiában a spanyol gyarmati idők óta tartanak bikaviadalokat, azonban a sport népszerűsége az utóbbi években csökkent, miután az állatok jogairól alkotott nézetek megváltoztak az országban.

A bikaviadalok kolumbiai kedvelői szerint a tilalom sérti a kisebbségek azon jogát, hogy kifejezzék kulturális örökségüket, és veszélyezteti azoknak a megélhetését is, akik a viadalokból élnek, mint például a matadorok, a rendezvények szervezői, a kereskedők és a rendezvényeken használt állatok tenyésztésére szakosodott farmerek is. Hétfőn ezért a bikaviadalokat támogató csoportok kampányt indítottak a közösségi médiában a hagyományok megőrzésére, mondván, hogy a törvényjavaslatot a kolumbiai munkaügyi minisztérium jóváhagyása nélkül fogadták el. A támogatók azt is közölték, hogy megtámadják a törvényt a kolumbiai alkotmánybíróságon.

Jelenleg Kolumbián kívül hét országban engedélyezettek a bikaviadalok: Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, Mexikóban, Venezuelában, Ecuadorban és Peruban, azonban ezeknek az országoknak néhány tartományában is helyi tilalmat rendeltek el az önkormányzatok és a regionális kormányzatok.

Csak a biztonság kedvéért ismételjük meg, hogy jól értettük-e: „Az a fajta kultúra, hogy egy állatot szórakoztatás céljával ölünk meg, elvezetne minket az emberek szórakoztatás céljából való megöléséhez is, mert mi is állatok vagyunk.”