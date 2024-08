Szertefoszlott a szülők reménye, a rendőrség hatalmasat hibázhatott, amikor nem kezdte el azonnal keresni Till Tamást

Krausz Viktória;

Nagy valószínűséggel a 24 éve eltűnt kisfiú földi maradványait találták meg Baján.

Az akkor 11 éves Till Tamás 2000. május 28-án a bajai vadasparkba indult biciklin, ám a megbeszélt 13 órára nem érkezett haza. Szülei az elmúlt 24 évben nem adták fel a reményt, hogy egyszer még viszontláthatják őt – egészen máig . A csütörtöki sajtótájékoztatón az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársai megrendülten beszéltek az esetről. Petőfi Attila vezérőrnagy a Baján élő kisfiúról azt mondta, törékeny, kicsit beszédhibás, nagyon szerethető, önálló gyerek volt, aki 1989. július 19-én született, tehát most lenne 35 éves. Az elmúlt években időnként feltámadt a remény, hogy Tamás él, illetve többször úgy tűnt, hogy megtalálták a holttestét, de végül mindegyik esetről kiderült, hogy nincs köze a kisfiúhoz. Az egyik legrejtélyesebb gyermekeltűnési bűnügyben valószínűleg a rendőrség is hibázott, ezért is tarthatott ilyen sokáig a lezárása.

Amikor azon a végzetes napon Tamás nem ért haza a megbeszélt időpontban, szülei azonnal keresni kezdték, és értesítették a rendőrséget. 2000. május 28-án, vasárnap gyermek- és repülőnap volt Baján, sok idegen és nagy tömeg volt a városban. A gyerek kék kerékpárja a fiú eltűnése után két hónappal előkerült, sértetlen, tiszta állapotban egy bajai tanyánál. A rendőrségi beszámolóból kiderült: összesen 500 személyt hallgattak meg, többeket poligráfos vizsgálattal, célzott kutatásokat végeztek az elmúlt évtizedekben; volt idő, amikor tejesdobozon is keresték Tamást – eredménytelenül. Idén júniusban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségről jött egy információ, amely alapján Baján egy tanya melléképületében, a beton alatt elásva egy gyermek holttestére bukkantak a nyomozók, amely szinte biztosan Till Tamásé. A halál körülményeit még vizsgálják, az ügyet emberölésként kezelik, és genetikai szakértői vizsgálat is szükséges az azonosításhoz. A lesújtó hírt a szülőknek orvosok jelenlétében az őket személyesen ismerő rendőrök mondták el. A szülők rezignáltan fogadták a bejelentést. Huszonnégy éven át nem változtatták meg a telefonszámukat, hogy fiuk bármikor elérhesse őket, a felújított házukban újra berendezték a szobáját.

A rendőrség 24 éve hibázhatott, amikor először nem vette komolyan a szülők bejelentését.

A hatályos törvények szerint tizennegyedik életévét be nem töltött személy esetén (az akkori szabályok szerint is) azonnal el kell rendelni a körözést, és mozgósítani kell minden rendőrt, ám ez nem történt meg, így pedig kihűltek a nyomok.

Till Tamás valószínűsíthető maradványaira úgy találtak rá, hogy kiderült: a bajai gyerekotthon egyik egykori lakója – pénzért és/vagy fenyegetés hatására – részt vett 2000-ben egy gyerekholttest elásásában. A nyomozócsoport először őt, K. Pétert akarta megtalálni, ám kiderült, hogy 2011-ben öngyilkos lett. Egykori társa, János, aki szintén az otthonban lakott, most 40 éves, és a vallomásából kiderült: társa és ő szakmát tanult a gyerekotthonban, és környékbeli vállalkozóknál dolgoztak festőként, kőművesként. Egy ilyen vállalkozó volt a kétgyerekes, családos V. József is, egy akkor 60 éves esztergályos. Egyszer dupla pénzért azonnali betonozási munkára hívta őket, amire János nemet mondott, de Péter elvállalta.

A talicska kereke azonban megbicsaklott, és egy fóliába tekert gyerekholttest került elő a beton alól. V. József először értetlenkedett, majd megfenyegette Pétert, és pénzt ígért neki, hogy hallgasson. A 2011-ben öngyilkosságot elkövető Péterről kiderült, volt egy olyan nyári nap a 2000-es években, amikor 200 ezer forinttal tért haza, de hogy honnan szerezte, azt nem árulta el. A rendőrség szerint Till Tamás eltűnésekor a kerékpárjával elment az ingatlan mellett, a biciklit is a közelben találták meg.

Bár a sajtótájékoztatón nem hangzott el, elképzelhető, hogy V. József elgázolta a gyereket, majd a felelősségre vonástól tartva eltüntette. V. József 2021-ben, 85 évesen öngyilkos lett.

A rendőrség közlése szerint a genetikai vizsgálat végleges eredményére és a további körülmények feltárására még néhány hónapot kell várni. A tegnapi sajtótájékoztatón egy videót is mutattak, amelyben az látható, hogy a föld alatt 60 centi mélyen három nappal ezelőtt megtalálták Till Tamás nejlonba csomagolt holttestét.

