Magyar Péter a Fideszről: Szégyellem, hogy ehhez a brancshoz tartoztam

Á. B.;

fizetésemelés;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-08-01 17:09:00

Jelezte, nem egy Fidesz-lightra vagy Fidesz 2.0-ra van szüksége Magyarországnak.

A Kelethez vagy a Nyugathoz tartozás kérdését Szent István már eldöntötte mintegy ezer évvel ezelőtt. Negyedik kétharmad ide vagy oda, Orbán Viktornak ezt nincs joga és lehetősége újranyitni, Magyarország a Nyugathoz tartozik és a Tisza Párt így fog politizálni - jelentette ki a szervezet vezetője a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

Magyar Péter azt mondta, tervei szerint a Tisza Párt ki akar lépni szeptembertől a nyilvánosság elé. Emellet azt szeretnék elérni, hogy az Alaptörvénynek megfelelően miként lehetne olyan jogszabályokat hozni, amelyek lehetővé teszik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára a politikusok és családtagjaikkal szembeni, húsz évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatot.

A miniszterelnök és a miniszterek fizetésemelésével kapcsolatban azt mondta, vérlázító és felháborító a lépés, miközben 16 éve nem emelték a családi pótlékot, 14 év kétharmados kormányzás után 3 millió ember él a létminimum alatt. Megjegyezte, ez csak a legális jövedelmük, azt a zárójelet pedig hagyjuk nyitva, hogy milyen pénz hova vándorol.

Szégyellem, hogy ehhez a brancshoz én valaha tartoztam - fogalmazott Magyar Péter, hozzáfűzve, világbotrány, hogy merik emelni a miniszterek fizetését, miközben nem működik vagy nincs klímaberendezés a gyerekkórházakban. Szerinte azlrt csinálják, mert azt hiszik, hogy most már bármit meg lehet tenni a magyar néppel.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a Tisza Párt alelnöke a Népszavának adott videóinterjújában arról beszélt, vannak, akiknek hitkérdéssé vált a Tisza Párt. „Óriási szükség lenne egy másfajta párbeszéd-kultúrát megjeleníteni. Érezzük ennek a nyomását, a terhét, és azt is, hogy ez feladat a mi számunkra is. A saját berkeinken belül is, ahogy az egész társadalomban” - fogalmazott Tarr Zoltán. Magyar Péter minderre úgy reagált, hogy nem egyeztette a megszólalást az elnökkel, de azt abszolút helyesnek tartja, mivel nem szeretnének egy olyan párttá válni, mint a „fiatal demokraták”. Nem Fidesz-lightra vagy Fidesz 2.0-ra van szüksége az országnak, hanem egy csapatra, és a Tisza Párt is az, nem one-man-show – hangsúlyozta Magyar Péter.