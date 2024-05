Magyar Péter húsz évre visszamenőleges vagyonosodási vizsgálatot vezetne be minden politikusnál és családtagjaiknál

nepszava.hu;

vagyonnyilatkozatok;vagyonosodási vizsgálat;Hatvanpuszta;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-05-24 15:50:00

A Tisza Párt alelnöke útban Felcsút felé, megállt a hatvanpusztai „dácsánál”, amelynek tulajdonosa papíron Orbán Viktor édesapjának a cége.

Új vagyonnyilatkozati rendszert vezetne be a Tisza Párt, ha most, június 9-én és majd később az országgyűlési választáson is felhatalmazást kapna – ígérte Magyar Péter, aki országjárásának Felcsúti állomása előtt megállt Hatvanpusztánál, az egykori 13 hektáros majorságnál, amelyet egykor József nádor, a legmagyarabb Habsburg építtetett a XIX. században, s amelyet 2011 környékén vásárolt meg Orbán Viktor édesapjának, Orbán Győzőnek a cége. Mára szakemberek becslése szerint több mint tízmillárdos beruházással hatalmas épületkomplexum épült ide.

Magyar Péter ironikusan megjegyezte, ha ez a gazdagság, az ingatlan, ami itt található, bárkit is Vlagyimir Putyin Szocsi melletti dácsájára emlékezteti, az csak a véletlen műve lehet. Az viszont már nem, hogy szerinte, ha a választók is úgy döntenek, nem csak a regnáló miniszterelnöknek, minisztereknek, országgyűlési képviselőknek kell majd bevallaniuk vagyongyarapodásukat, hanem a családtagoknak is részletesen.

– Az új szabályozás 20 évre visszamenőleg is tartalmazna egy – alkotmányjogászokkal egyeztetett – vagyonosodási vizsgálatot,

s azért húsz év távlatában, mert akkor kezdődött az Orbán-Gyurcsány-korszak, akkor léptünk be az EU-ba.

Azóta 40 ezer milliárd forint uniós forrás érkezett hazánkba, és ennyi idő alatt Orbánnak és Gyurcsánynak, ennek a két hatalmon lévő embernek sikerült elérnie azt, hogy ma Magyarország Európa második legszegényebb és egyben legkorruptabb országa lett – tette hozzá. A Tisza Párt alelnöke szerint ki kell derülnie annak is,

hogy Hatvanpuszta ténylegesen kinek a tulajdonában van, és annak is hogy Mészáros Lőrinc ezermilliárdos vagyona valójában kié.

Arról, hogy az elképzelés hogyan valósítható meg a gyakorlatban, Magyar azt mondta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ki fog küldeni egy kérdőívet valamennyi politikusnak és családtagjainak, számoljanak be: 2004-ben mennyi vagyonuk volt, majd hónapról, hónapra be kell mutatniuk, az hogyan gyarapodott.

– Ha nem jön ki a „matek” akkor magyarázatot kell adniuk, s ha a gyarapodást sem tudják igazolni, akkor jön majd a csekk, szükség esetén pedig a végrehajtók jönnek

– vázolta terveit Magyar Péter.