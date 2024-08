Simonka György elindul a Fidesz, a Tisza Párt és a DK ellen a következő parlamenti választáson

Á. B.;



2024-08-01 17:57:00

Állítása szerint Kubatov Gábor és más fideszes vezetők azt kérték tőle, hogy a bíróságon tartsa a száját.

„Aki egy kicsit figyelmesebben nézi a Dél-Békésben történteket és azt, hogy június 9-én Pusztaottlakán megnyertem a polgármester-választást, annak nyilvánvaló, ez csak egy állomás a politikai pályára való visszatérésemhez” - jelentette ki a Magyar Narancsnak adott nyilatkozatában az egykori fideszes országgyűlési képviselő.

Simonka György - akit bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással vádolnak - úgy fogalmazott: – A Fidesz, a Tisza Párt és a DK ellen indulok a következő parlamenti választáson és nyerni fogok. Állítása szerint elhatározásában döntő szerepet játszott, ahogy pártjában „elbántak” vele. Utóbbi alatt azt érti, hogy a 2022-es parlamenti választáson nem engedték, hogy negyedik alkalommal is megmérettesse magát. Ezt ő elfogadta, azonban hangsúlyozta, egy olyan jelöltet indítottak helyette, akire ő is rábólintott. Ez Erdős Norbert volt, akiben mára végképp csalódott. A végső elhatározás akkor született meg, amikor az idén januárban néhányak tagdíjtartozása miatt feloszlatták a pusztaottlakai Fidesz-szervezetet. Soha ilyenre nem volt példa, ennek messze nem ez az elintézési módja - sérelmezte, megjegyezve, hogy Erdős Norbert kezét látja a pusztaottlakai pályázatok elkaszálásában: így többek között egy 600 milliós turisztikai beruházást. Kitért arra is, hogy amikor 2021 végén és 2022 elején leült a párt vezetőivel - köztük Kubatov Gáborral - akkor sok mindent megígértek neki és ezt kapta cserébe. De kértek is tőlem. Többek között azt, hogy a bíróságon tartsam a számat - mondta Simonka György.

Ezt követően panaszkodott egy sort, hogy nincs elképzelés Dél-Békés felzárkóztatására, a térség mélyrepülésben van, annyi elkeseredett és elégedetlen embert nem látott, mint most. Azt hangoztatta, a Fidesz-KDNP „széthullott” Dél-Békésben, ennek pedig a többi közt a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Erdős Norbert, aki a polgármester szerint nagyon gyengén muzsikál. – Nehéz együttműködni vele, nem él a körzetben és nem ismeri az itteni embereket - rótta fel.

Kapott kérdést büntetőperével kapcsolatban is, amelyet lerágott csontnak nevezett, mondván, már csak az általa „baloldalinak” nevezett lapok írnak róla, és azok is elfogultan. Ez a képviselőjelöltségben nem akadályozza meg, de reméli, hogy 2026 tavaszára felmentésével lezárul a per.

Simonka Györgynek felvetették, hogy milyen reakciója lehet Orbán Viktornak indulására. Szerinte a miniszterelnök nem vonja össze a szemöldökét, sokkal inkább elmosolyodik, mivel a körülötte lévő emberektől azt tudhatja, hogy ő már egy lejárt lemez. – Amikor győzni fogok, akkor ennek az ellenkezőjét fogom bizonyítani. Bizonyítani szeretnék a Fidesznek, de a Fidesszel szemben is, hogy 12 évig sok mindent jól és eredményesen csináltam, s hogy nem érdemeltem volna mellőzöttséget – vélekedett. Abban bízik, hogy a Fidesz, a Demokratikus Koalíció (DK), és a Tisza Párt 2026-ban kioltja egymást, mivel az emberek megértik, hogy ő maga a garancia a térség fejlesztésére. – Meg akarom szólítani azt a rengeteg elégedetlen embert, aki a választókerületben él. Hadd mondjam el, több fideszes vezetővel beszéltem, akik arról győzködtek, ne bíráljam, ne támadjam Erdős Norbertet, mert ő valójában már egy lejárt lemez. Szerintem nincs idő várni! Másrészt őt és a Fideszt is le akarom győzni a következő országgyűlési választáson itt, Dél-Békésben - fogalmazott Simonka György.