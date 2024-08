Augusztus első napján bezártak csaknem száz postahivatalt Magyarországon

Á. B.;

kistelepülések;postabezárás;

2024-08-01 21:14:00

Számos postai dolgozó veszíti el a munkáját

Augusztus elsejei hatállyal országszerte megközelítőleg 100 postahivatal bezárásáról döntött a Magyar Posta. A lépés következményeként számos postai dolgozó veszíti el a munkáját – írja a 24.hu.

A portál információi szerint jellemzően 1500 fő alatti kistelepülések érintettek, s az ország távoli pontjain lévő hivatalokra került lakat. Pontos lista nincsen, csak egy Facebook-csoportból lehet informálódni. A cég egyébként nem tartotta fontosnak, hogy tájékoztatást adjon a lépésről.

A Postás Szakszervezet elnöke körülbelül száz postáról tud, ám ő sem tudja a pontos számot. Tóth Zsuzsanna hozzátette, elsősorban kisebb falvak érintettek, de a fővárosban is van olyan bérelt hely, aminek szerződését felmondta az állam. Megjegyezte, a Magyar Posta koncepciójában már korábban is szerepelt, hogy az 1500 lakosúnál kisebb települések esetében az eddigitől eltérő formában nyújtana szolgáltatást a társaság, s a mobilposta szolgáltatás továbbra is elérhető lesz ezeken a településeken is. Az érdekképviseleti vezető egyébként kitért arra is, hogy a mostani bezárások oka a költségracionalizálás, mivel több településen is nagyon alacsony a forgalom, s az államnak veszteséges a fenntartása. A dolgozók körében terjed egy olyan információ, miszerint októberben tovább folytatódnak a bezárások, de ezt Tóth Zsuzsanna nem tudta megerősíteni.

A 24.hu kereste az állami vállalatot is, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.