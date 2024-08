Tűz pusztított egy manilai lakóépületben, legalább 11 ember meghalt

MTI-Népszava;

További halálos áldozatokra is számítani lehet.

Legalább 11 ember meghalt pénteken egy ötemeletes, raktárként is használt lakóépületben kiütött tűzben a Fülöp-szigetek fővárosa, Manila kínai negyedében - közölték a hatóságok.

A helyi kínai közösség egyik tisztviselője a DZRH rádióállomásnak elmondta, a Manila Binondo kerületében található lakóépület raktárként is szolgált, ahol a helyi kereskedők éjszaka az áruikat tárolták. A tűzben az épület tulajdonosának felesége is életét vesztette, és további halálos áldozatokra is számítani lehet.

A reggeli órákban felcsapott lángokat csak három órával a tűzoltók riasztását követően sikerült eloltani

- tette hozzá.

A Fülöp-szigeteken sok épület nem felel meg a tűzbiztonsági előírásoknak, ami gyakran halálos balesetekhez vezet. Tavaly augusztusban tizenhatan haltak meg egy lakó- és raktárépületben keletkezett tűzben Manilában, míg 2023 májusában hatalmas tűzvész pusztított a főváros történelmi központi postahivatalának épületében. 2017-ben a fővárostól délre fekvő Davao City egyik bevásárlóközpontjában keletkezett tűzben 37 ügyfélszolgálati alkalmazott és a biztonsági szolgálat egyik vezető beosztottja vesztette életét.