A katonák nem az iskolába valók, ma 20 ezer tiltakozó aláírást vittek Szalay-Bobrovniczky Kristófnak

Juhász Dániel;

tiltakozás;Honvédelmi Minisztérium;katonák;iskolák;petíció;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;aHang;

2024-08-02 14:56:00

Összesen több mint 20 ezer aláírást tartalmazó petíciót adtak át civilek a Honvédelmi Minisztérium (HM) munkatársainak péntek délután, amelyben az ellen a kormányzati döntés ellen tiltakoznak, amely szerint szeptembertől nyugalmazott katonatisztek is alkalmazhatók pedagógusként az oktatási intézményekben. A Szülői Hang Közösség és az aHang platform képviselői több kötetnyi, a pedagógusképzésben nélkülözhetetlen tankönyvet is eljuttattak a minisztériumhoz, amelyeket egy kézikocsin gurítottak át az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkaráról.

Azt javasoljuk a miniszter úrnak, iskolakezdés előtt osszon ki néhány kötetet azoknak is, akik kitalálták ezt a bődületes ostobaságot - fogalmazott az aHang szóvivője, Szalóki Viktor. Hozzátette: egy hónappal tanévkezdés előtt még mindig több mint háromezer betöltetlen pedagógus álláshely van meghirdetve, amelyet nem katonákkal, hanem megfelelő munkakörülményekkel, versenyképes bérekkel kellene orvosolni. A HM munkatársai megígérték, továbbítják a petíciót Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek.

A parlament még júniusban, gyorsított eljárással fogadta el azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy bármely 55 év feletti katonatiszt vagy altiszt kivezényelhető a tankerületi központokba, ahol alkalmazni kell őket, akkor is, ha nincs tanári végzettségük. Utóbbi esetben a tankerületeknek kell gondoskodniuk a katonák átképzéséről, de már a képzés ideje alatt is dolgozhatnak.

A katonák nem az iskolákba valók. Az iskolákban empátiára, rugalmasságra, érzelmi közelségre van szükség, a katonaság teljesen másról szól - erről Miklós György, a Szülői Hang képviselője beszélt. Beszámolt arról is, kérdésekkel fordultak a HM-hez és a Belügyminisztériumhoz, utóbbi részéről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár próbálta nyugtatni a szülőket azzal, az idős katonákat csak akkor lehet iskolákban alkalmazni, ha önként jelentkeznek, ha megfelelő végzettségük van, továbbá a katonák főként segítő vagy technikai munkakörben lesznek foglalkoztatva. Miklós György azonban rámutatott, a törvényben pont annak ellenkezője szerepel, mint amit az államtitkár állít. De egyre több intézményben egyébként is előfordul, hogy az oktatást segítő iskolai alkalmazottakat - például az iskolatitkárt - is beküldik tanórát tartani.

-A HM részéről pedig tulajdonképpen az a lényeg, hogy az 55 év feletti katonákat kiküldjék valahova dolgozni, így nem kell nekik teljes nyugdíjat fizetni - közölte a Szülői Hang képviselője.

A civilek 30 napon belül várják a honvédelmi minisztertől, hogy reagáljon a petícióra és adjon választ olyan további kérdésekre, konkrétan mi az oka és célja a honvédek iskolákba vezénylésének, és pontosan milyen képzésekkel fogják őket pedagógusnak átképezni.