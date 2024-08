A szarvasi önkormányzat megszerezné a kastélyt, amit állatparkkal és nemzeti parki igazgatósággal privatizálna Lázár János tárcája

MTI-Népszava;

2024-08-02 13:50:00

A szarvasi önkormányzat részt venne a kastélyprivatizációs programban, a Csáky-kastély tulajdonjogát szeretné megszerezni, hogy továbbra is ott működhessen a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága – közölte Babák Mihály, a város fideszes polgármestere az MTI-vel.

Mint arról a 24.hu cikke alapján lapunk is beszámolt, Lázár János kastélytörvénye révén privatizálhatják a szarvasi Csáky-Bolza kastélyt a 26 hektáros ősfás szarvasi Anna-ligettel együtt. Történik ez úgy, hogy itt található a Körös-Maros Vidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelye, egy látogatóközpont és egy állatpark is. A terület privatizálását még a Nagy István vezette Agrárminisztérium is ellenzi.

Babák Mihály most közölte, a jogszabály szerint a nemzeti park nem vehet részt a privatizációban. Ha az önkormányzatnak sikerülne megszereznie a kastélyt, a nemzeti park a továbbiakban is az ingatlan és a terület bérlője maradna – mondta a polgármester.