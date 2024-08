Magyarázatot kér az Európai Bizottság, amiért az Orbán-kormány vízumkönnyítést ad az oroszoknak és a belaruszoknak

Á. B.;

Oroszország;Európai Bizottság;vízum;Belügyminisztérium;

2024-08-02 16:48:00

Az Európai Bizottság magyarázatot kért Magyarországtól az orosz és belarusz állampolgárok vízumkötelezettségének enyhítésére vonatkozó közelmúltbeli döntésével kapcsolatban - írja az Euronews.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, hogy egy úgynevezett Nemzeti Kártya igénybevételével Oroszországból és Belaruszból is érkezhetnek munkavállalók Magyarországra határellenőrzés nélkül, a schengeni övezeten belülre. Ez azt jelenti, hogy jobb helyzetben vannak, mint egy harmadik országbeli munkavállalónak: nem kell benyújtaniuk a munkaerőről szóló igazolást, nem vonatkozik rájuk az éves kvóta, emellett családegyesítésre is van lehetőségük. Így sokkal egyszerűbbé válik számukra a hosszabb távú, Magyarországon való tartózkodás.

„Oroszország biztonsági fenyegetést jelent, s több éberségre van szükségünk, nem pedig kevesebbre” - magyarázta Ylva Johansson belügyi biztos. Hozzátette, mindannyiunk biztonságát aláássa, ha könnyű uniós mozgáshoz juthatnak hozzá az orosz kémek és szabotőrök. Jelezte, az Európai Bizottság lépni fog, amennyiben kockázatot jelent a könnyített belépési rendszer. Ylva Johansson augusztus elsején egyébként levelet írt a magyar Belügyminisztériumnak, amiben megkérdőjelezi a változtatásokat.

„Ébernek kell maradnunk, mivel Oroszország minden nem hagyományos eszközt bevet az Európai Unió és értékeinek destabilizálására. A külföldi munkavállalók bevonzására irányuló bármilyen rendszert gondosan mérlegelni kell, hogy ne veszélyeztessük a belső határellenőrzés nélküli közös térségünk integritását, és kellően mérlegelni kell a lehetséges biztonsági következményeket. Rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyük az összes többi schengeni állam biztonsági és migrációs megfontolásait” - fogalmazott.

Az Orbán-kormánynak augusztus 19-ig kell válaszolnia a biztos levele mellé csatolt kérdéssorra, amely a lépés okairól érdeklődik. A kérdések a jogosultsági kritériumokra, a biztonsági ellenőrzésekre és az uniós iránymutatások végrehajtására is vonatkoznak - mondta el az Euronewsnak egy szóvivő.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azzal érvelt, hogy ezen országok állampolgárai továbbra is kizárólag vízum birtokában léphetnek be Magyarország és ezzel a schengeni övezet területére, tartózkodási engedélyt pedig csak a jogszabályokban rögzített módon, az Idegenrendészeti Főigazgatóság által lefolytatott eljárás nyomán kaphatnak.