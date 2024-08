Hatósági razziát tart a fővárosi kormányhivatal Iványi Gábor egyházának az intézményeiben

Á. B.;

Iványi Gábor;keresztényüldözés;Budapest Főváros Kormányhivatala;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2024-08-03 16:56:00

Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági ellenőrzést folytat a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) által fenntartott oktatási és szociális intézményekben az ellátottak érdekében - közölte szombaton Budapest Főváros Kormányhivatala.

Mindezt azzal indokolták, hogy a közműszolgáltató értesítése alapján a MET fenntartóként huzamosabb ideje nem egyenlíti ki a közműszolgáltatások számláit, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelzése szerint jelentős köztartozást halmozott fel.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a fenntartó eleget tud-e tenni a vállalt feladatainak, a működése jogszabályoknak megfelelő-e, illetve folyamatosan képes-e nyújtani a szociális szolgáltatásokat. A legfontosabb, hogy a gondozottak és óvodások számára az ellátás folyamatosan és megfelelő színvonalon biztosított legyen. A vizsgálatról a kormányhivatal tájékoztatta Budapest főpolgármesterét és Józsefváros polgármesterét is, és felhívta a figyelmüket, hogy amennyiben a MET a jogszabályok be nem tartásával veszélyezteti a gondozottak és az ellátást igénybe vevő gyermekek érdekeit, az ellátási kötelezettség a törvények értelmében a Fővárosi Önkormányzatra, valamint a Józsefvárosi Önkormányzatra hárul. Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a MET eleget tesz a jogszabályi kötelezettségeinek, nincs szükség további lépésekre, azonban szabálytalanság észlelése esetén a főpolgármesternek és a polgármesternek kötelessége intézkedni.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az Iványi Gábor vezette intézményhálózat minden eddiginél is nagyobb veszélybe került, mivel a NAV az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola valamennyi intézményi bankszámláját inkasszó alá helyezte. Ez nem csak ezek lenullázását jelenti, hiszen jelentős tartozást is terhelt rájuk. Megsegítésükre gyűjtés indult: két nappal ezelőtt 83 millió forint volt ez az összeg.