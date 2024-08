„Egy pillanatig sem vagyok csalódott” - Hámori Luca hálás, amiért idáig eljutott

Á. B.;

box;párizsi olimpia 2024;Imane Khelif;

A nők 66 kilogrammos kategóriájában ötödik helyen végzett Hámori Luca nem érzett félelmet szombati olimpiai negyeddöntője előtt, melyet a szereplésével botrányt kavaró algériai Imane Kheliffel vívott meg - írja a M!agyar Távirati Iroda (MTI).

Az afrikai bokszoló indulása óriási visszhangot váltott ki világszerte, mert a tavalyi világbajnokságról a nemzetközi sportági szövetség (IBA) kizárta túl magas tesztoszteronszintje miatt, Umar Kremlov, az IBA elnöke pedig azt mondta, hogy a vizsgálatok szerint a férfiakra jellemző XY kromoszómája van.

A kőszegi sportoló a mérkőzésen jól küzdött, de egyhangú pontozással kikapott, ennek ellenére elégedetten értékelte szereplését.

Elsőként azt mondanám, hogy hálás vagyok, amiért idáig eljutottam. Azt gondolom, hogy minden félelmemet és minden kétségemet el tudtam hagyni, mielőtt beléptem a ringbe és tudtam saját magamat hozni, azt, amit megbeszéltünk az edzőkkel. A háromszor három percet tudtam folyamatosan élvezni és egy pillanatig sem vagyok csalódott, mert mindent megtettem és egészen idáig eljutottam” - fogalmazott. Ezt követően azzal folytatta, hogy „az elmúlt pár nap nehéz volt neki is és nekem is, és pont ezért szerettem volna megmutatni, hogy én tisztelettel vagyok felé és egy rossz gondolatom sincsen felé, hiszen erről az egészről nem ő tehet. Ez most így alakult. Mindketten kiálltunk küzdeni és most ő nyert, de lehet, hogy ez a jövőben másként lesz.”

Hámori Luca mellett ott állt interjúja alatt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke és Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) magyar tagja, utóbbi pedig előbb nyilvánosan is gratulált a két győzelemmel olimpiai pontszerző helyen végzett Hámorinak, majd megosztotta a nyilvánosággal a magyar olimpiai család közös állásfoglalását.

„Nagyon világos álláspontunk van az elmúlt napokban kialakult helyzetről. Ennek az első pontja, hogy mi magyarok mindig a tisztességes verseny, a fair-play pártján állunk és mindig is azt szeretnénk, hogy minden mérkőzés a küzdőtéren dőljön el és nem máshol” - hangsúlyozta a sportvezető, hozzátéve, hogy Hámori számára sem, de éppen ezért a MOB számára sem volt kérdés, hogy a kőszegiek öklözője kiáll a negyeddöntőre. - „Mi magyarok nem félünk a versenytől, tudjuk, hogy milyen túlerővel szemben, vagy akár hátrányból is küzdeni. Bátran küzdünk, hősiesen küzdünk és csak ez volt az opció, hogy Luca is bátran és hősiesen küzdjön.”

Fürjes Balázs beszélt arról is, hogy a MOB biztos benne, hogy a NOB a játékok után levonja majd a boksztorna tanulságait. „Természetesen a párizsi olimpia bokszversenyeinek meg vannak a maga tanulságai. Ezeket a játékok után elemezni kell. A nemzetközi olimpiai család régi és lojális tagjaként százszázalékig biztosak vagyunk abban, hogy a NOB meg fogja hozni a szükséges döntéseket és jó döntéseket fog hozni.”