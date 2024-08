Erőszakhullám söpör végig az Egyesült Királyságon a southporti halálos késelés miatt

P. L.;

tüntetések;késelés;zavargások;Egyesült Királyság;

2024-08-04 12:19:00

Több mint 90 embert tartóztattak le szerte az Egyesült Királyságban szombaton, miután a southporti gyermekkéselés miatt kirobbant szélsőjobboldali tüntetéshullám több helyen zavargásokba torkollt - számolt be a BBC.

A portál szerint zavargások törtek ki Hullban, Liverpoolban, Bristolban, Manchesterben, Stoke-on-Trentben, Blackpoolban és Belfastban is. A demonstrációkon számos pirotechnikai eszközt használtak, de üzleteket is kiraboltak és esetenként a rendőröket is megtámadták. Keir Starmer brit miniszterelnök a szélsőségesnek tartott személyek elleni fellépést ígért és támogatásáról biztosította a rendőrséget.

Liverpoolban fáklyákkal, üvegekkel és téglákkal támadták a rendőröket. Egy rendőrt fejbe találtak, egy másikat pedig megrúgtak és lelöktek a motorjáról. A körülbelül ezer bevándorlásellenes tüntetővel szemben felsorakozott néhány száz antifasiszta ellentüntető is. Előbbi csoport iszlamofób jelszavakat kiabált, utóbbiak pedig azt, hogy „náci söpredék, el az utcáinkról”. A helyszínre rohamrendőröket vezényeltek ki, kutyákkal igyekezték távoltartani egymástól a két csoportot. A rohamrendőröket még vasárnap hajnalban is pirotechnikai eszközökkel támadták, emellett felgyújtottak egy könyvtárat és több kukát, ezek után pedig a tűzoltók munkáját is igyekeztek akadályozni. Egy rendőrt orrtöréssel, egy másikat pedig állkapocstöréssel szállítottak kórházba. Liverpoolban 23 embert tartóztattak le a történtek miatt.

Bristolban ugyancsak összetűzésbe keveredtek a tüntetők és az ellentüntetők. Egyebek közt sörösdobozokkal dobálták egymást, a rendőrök 14 embert tartóztattak le. Manchesterben is legkevesebb két embert letartóztattak, akik dulakodni kezdtek a rendőrökkel. Belfastban egy mecset előtt a sajtó munkatársait dobálták meg és betörték egy kávézó ablakait. Itt szintén legkevesebb két embert állítottak elő. Hullban a tüntetők egy menekültszállás ablakait törték be, a rendőröket üvegekkel és tojással dobálták meg, emellett több boltot feldúltak, gyújtogattak. Három rendőr megsérült, 20 embert letartóztattak.

Blackpoolban a tüntetők egy helyi fesztivál résztvevőivel kerültek összetűzésbe, alacsony rendőri jelenlét mellett. A két csoport üvegekkel és székekkel dobálta meg egymást. Itt szintén több mint 20 embert tartóztattak le. Stoke-on-Trentben 10 embert állítottak elő, miután téglákkal dobálták meg a rendőröket. Közülük hárman könnyebben megsérültek. Leicesterben kettő, Leedsben egy embert tartóztattak le a hatóságok.

A BBC megjegyzi, természetesen nem minden demonstráció torkollt erőszakba, mindemellett a brit közszolgálati adó legkevesebb 30 demonstrációról tud, amit szélsőjobboldali csoportok szerveztek a hétvégére az Egyesült Királyságban, ezek egyikét a gyilkosság helyszínén, Southportban.

A Sky News szerint ma is legkevesebb öt tüntetés várható az Egyesült Királyságban, ebből értesüléseik szerint négyet szerveznek szélsőjobboldali csoportosulások, egy pedig békésebbnek ígérkezik. A rendőrség közlése szerint megerősített jelenléttel készül az eseményekre, országszerte mintegy 4 ezer plusz rendőr és más biztonsági ember lesz szolgálatban.

Mint beszámoltunk róla, minden szülő legnagyobb rémálma vált valóra hétfőn délidőben, amikor az északnyugat-angliai Southportban egy kapucnis pulóvert viselő fiatalember behatolt egy 6-11 éves gyerekeknek tartott Taylor Swift tematikájú jóga- és táncworkshopra, majd tizenegy személyt – kilenc gyereket és két felnőttet – megkéselt. Három kislány vesztette életét, az oktatók a részt vevő kicsik védelme közben sérültek meg, egyikük állítólag egy kislánnyal együtt a mosdóban keresett menedéket. Az egész Egyesült Királyságot sokkolta a támadás. A rendőrség által kedd délben kiadott közlemény szerint a három halálos áldozat egy 6, egy 7 és egy 9 éves kislány volt, a sérültek közül öt gyermek és két felnőtt állapota válságos. Utóbbiak egyike a Mail Online tudomása szerint maga a tánc-, jóga- és karkötőkészítő műhely szervezője, a 35 éves Leanne Lucas általános iskolai tanító.

Miután a közösségi médiában futótűzként terjedt a hír arról, hogy a merénylő muszlim szélsőséges lehet, akinek a szülei 2002-ben Ruandából érkeztek az Egyesült Királyságba, kedd este heves zavargások ki egy southporti mecset előtt. Huligánok autókat gyújtottak fel, kifosztottak egy ázsiai tulajdonban lévő vegyesboltot, valamint több mint ötven rendőrt és három rendőrkutyát is megsebesítettek. Többen közülük kórházi ápolásra szorult a tüntetés után. A következő este a Downing Streeten lévő miniszterelnöki rezidencia előtt csaptak össze tüntetők és rendőrök. London főpolgármestere, Sadiq Khan teljesen elfogadhatatlannak minősítette a randalírozást, melynek során több mint száz demonstrálót állítottak elő. A városvezető jelezte, minden támogatást kész megadni a rendőrségnek a rendbontókkal szembeni hatékony fellépésre. Erőszakos incidens színhelye volt az észak-angliai Hartlepool is.