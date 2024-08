- Ellopták a templom tetejét Tiszaburán, aztán bedrogozva befeküdtek a tyúkólba

P. L.;

2024-08-04 20:31:00

Hatalmas kárt okozott a tiszaburai református templomban két fiatal, aki ellopta az épület tetejét - számolt be a Tények.

Az elkövetők feltörték a templom zárát, felhasították a rézlemezeket, a tetőn kívül elvitték a toronyóra hátlapját is. A rézlemezeket eladták. Fazakas Márk lelkész a csatornának elmondta: „A kerítésen keresztül valakik behatoltak a templomnak az udvarára, a kis ablakot befeszítették és onnan pedig felmentek a toronyba és a torony csúcsát egy kis kémlelőnyíláson keresztül a burkolatot, ami rézből készült, elkezdték felfeszíteni, több négyzetméteren keresztül ezt lelopták és elvitték.”

A két férfi csaknem egymillió forintos kárt okozott. Egyikük 19 évesen már többszörös visszaeső, májusban szintén egy lopásért kapott felfüggesztett börtönbüntetést. Lánczi Rajmund, a Szolnoki Járási Ügyészség szóvivője szerint június eleje és július 21-e között ötször lopott, háromszor ingatlanokba tört be, egyszer egy élelmiszerboltból lopott, most pedig a helyi református templomba tört be társával.

A helyiek fel vannak háborodva, rengeteg a lopás a környéken, mondták. „Megyek ki a tyúkólba, ott alszik bent a drogos. És nem tudok vele semmit csinálni, mert ha megverem, akkor engem visznek el a rendőrök. Vandál munkát végeznek ezek a drogosok, szétszaggassák, a Gamezba is betörtek mellettem tegnap, kivitték a flexeket, fúrókat” – mondta egy helyi lakos.

Mivel a templom közelében több kamera is van, a betörőket hamar elfogták. A visszaeső tolvaj több év börtönt kaphat, a másik férfinak társtettesként kell felelnie a bíróságon.