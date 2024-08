- Fellebbez párttagságának felfüggesztése ellen a Gyurcsány Ferencet kritizáló DK-alapító

P. L.;

Gyurcsány Ferenc;DK;Leel-Őssy Gábor ;

2024-08-06 08:47:00

Levelet írt Leel-Őssy Gábor, a Demokratikus Koalíció egyik alapítója Gyurcsány Ferencnek, amelyben párttagsága felfüggesztése ellen fellebbez. A levelet teljes terjedelmében meg is osztotta a Facebookon.

Leel-Őssy Gábor levelében azt írta, Gyurcsány Ferenc rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a párt XIX. kerületi etikai bizottságát azzal, hogy beadványában utasítással felérő kérést fogalmazott meg a kizáratása érdekében, ezért állítása szerint az általa elmondottakkal, a benyújtott dokumentumokkal és a tanúk meghallgatásával érdemben nem is foglalkoztak. Mint írta, erősen erre enged következtetni, hogy számításai szerint a bizottságnak mindösszesen két napja volt 70 oldalnyi dokumentumot áttanulmányozni, az általa elmondottakat ellenőrizni, megvizsgálni, tanúkat behívni és meghallgatni. Ez szerinte nyilvánvalóan nem is történt meg, de ha Gyurcsány Ferenc bizonyítani tudja az ellenkezőjét, akkor már ki is lép a pártból – ígérte. Mint írta, akkor is távozik, ha a DK elnöke bármelyik mondatáról bizonyítani tudja, hogy nem igaz, de mint közölte, nem fog ilyet találni. „Én ugyanis az igazat írtam le, mondtam el. Reggel, délben, este” – fogalmazott.

A politikus ezt követően kifogásolta, hogy fellebbezését ahhoz az elnökséghez, vagy magához az elnökhöz – azaz Gyurcsányhoz – kellene beadnia, aki állítása szerint megrendelte ellene az ítéletet.

„Lószart, mama! Két okból sem fogadom el, hogy te dönts erről. Egyrészt mert érintett vagy az ügyben. Másrészt, mert nem bízom benned. Eljátszottad a bizalmat. Nagyon sokunkét. Hagytad, hogy paraziták zabálják fel az elveinket és a pártunkat”

– fogalmazott Leel-Őssy Gábor.

A politikus szerint ezért az maradt az egyetlen lehetőség, hogy az ügyet az Országos Etikai Bizottság elé vigyék. Ide várja Gyurcsány Ferencet is. „Meglátjuk, hogy Demokrati-KUSS-e a Koalíció…” – jegyezte meg, posztolva az üzenetet.