- Új rekord a MÁV-nál: 4529 percet késtek a vonatok júliusban Mátészalka és Debrecen között

2024-08-06 10:58:00

Új rekordot állított be a MÁV: júliusban 4529 percet késtek a vonatok a Mátészalka-Debrecen vonalon – derül ki az ATV Híradó riportjából.

A csatorna felidézi, ez az a szakasz, ahol annyira katasztrofális állapotban van a vasút, hogy hat éve civilek azzal hívták fel rá a figyelmet, hogy csigajelmezben futva leelőzték az ott közlekedő szerelvényt. Érdemben pedig azóta sem változott az égvilágon semmi,

Budapestről Debrecenbe hamarabb lehet odaérni, mint Debrecen és Mátészalka között megtenni a 70 kilométeres utat vonattal.

A Mátészalka Leaks csoport – amely a csigajelmezes akciót is szervezte annak idején – körülbelül egy éve követi nyomon a Mátészalka-Debrecen közötti vasútvonalon történt késéseket. Minden közlekedő vonat késését regisztrálják, abban a reményben, hogy szemléltethetik a döntéshozók felé, nagy baj van a vasúti közlekedéssel. Mindeddig hiába: idén júliusban az eredmény sokkal rosszabb lett minden korábbinál. Az eddigi rekord 2023 decemberében született, akkor havi összesítésben 2985 percet késtek a vonatok.

Ehhez képest júliusban 4529 perc lett az eredmény, azaz átszámítva több mint 75 órát késtek a vonatok ezen a szakaszon.

Litényi Levente, a Mátészalka Leaks alapítója szerint a lesújtó adat egyebek közt annak tudható be, hogy a nyári időszakban sok helyen 20 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be. A helyiek azt szeretnék, hogy végre újítsa fel ezt a szakaszt az állam, de mindeddig süket fülekre találtak. Ugyanígy történt az ATV kérdésére is, a csatorna nem kapott választ a MÁV-tól.