Európa tőlünk védi meg határait?

Hatósági zár alá vették a Keleti pályaudvart kedden reggel, így az egy órán át nem indított és nem is fogadott vonatokat, mindenkit kitereltek. Mikor újra megindult a vonatközlekedés, a menekülteket már nem engedték be a pályaudvar csarnokába és egyetlen vonatra sem szállhattak fel Németország felé, annak ellenére, hogy érvényes jegyük volt. Angela Merkel német kancellár szerint Németországnak nincs felelőssége a Magyarországról vonattal érkező menedékkérők ügyében, az Európai Bizottság viszont egyértelművé tette: tisztában van azzal, hogy Magyarországnak is egyre növekvő migrációs nyomással kell szembenéznie, éppen ezért más tagállamokhoz hasonlóan hazánkat is aktívan támogatja. Közben a magyar kormány tagjai egyre erőteljesebben támadják Brüsszelt, viszont Orbán Viktor csütörtökön odamegy tárgyalni.