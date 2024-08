- Feledékenység

Bernau Péter;

Hosszú Katinka;

2024-08-07 06:00:00

Hosszú Katinka kivételes képességű úszónő volt, három olimpiát nem nyer akárki. Első férjével - aki az edzője is volt -, Shane Tusuppal olyan edzésmódszert dolgoztak ki, amit még nem látott a világ. A magyar úszónő a versenyeken edzett, akár 8-10 számban is elindult a viadalokon, a szakma döbbenettel vegyes csodálattal figyelte, hogy micsoda munkát végeznek Hosszúék. A módszer egyedi volt, utánozhatatlan és sikeres, amihez elképesztő munkabírás és fanatizmus kellett.

Ám nem csak ebben a tekintetben lógott ki Hosszú Katinka a sorból. Úgy gondolta, hogy a kivételes eredményekért kivételes bánásmód is jár. Ki kellett üríteni a medencét, ha edzeni akart, a konditeremben is csak akkor tudott dolgozni, ha mást nem engedtek be. A Duna Arénában csak az ő úszóklubja nem fizetett bérleti díjat a medence használatáért, miközben egy másik nagy bajnok, Darnyi Tamás tanítványai csupán a műugrómedencét használhatták. A szövetség megengedte neki, hogy a nagypapáját írja be edzőjének, így ő is jogosult lett az edzői olimpiai járadékra. Jelenlegi férje OKJ-s edzői végzettséggel szerepel a kiemelt edzői programban kiemelt fizetésért, komolytalanná téve a programot, megsértve olyan szakembereket, akik évekig tanultak, hogy megszerezzék az edzői diplomájukat. Olyan ez, mintha a kórházban együtt operálna a szakmát 8-10 évig tanuló sebész és a végzettségét három hónapos OKJ-képzésen szerzett munkatárs. Már nem jöttek az eredmények, de Hosszú továbbra is kiemelt havi támogatást kapott olyan forrásból, amiből csak az adott szezonban legjobb eredményeket elérő sportolókat lehetett volna finanszírozni. Volt még szó meleg égövi edzőtáborról is, ahova az úszónő a kisbabáját és a bébiszittert is ki akarta vinni, a költségek fizetését a szövetségtől várta el. Amit akart, megkapott, a sportág szereplői lesték a kívánságait. Azt is csendben tűrték, amikor Hosszú benevezett egy versenyszámra, majd visszalépett, megfosztva az adott számban éremesélyes csapattársát a szerepléstől.

Egy álma nem teljesült, a nevét viselő akadémia csak egy jól hangzó terv maradt. Hosszú szerint az úszószövetség miatt bukott el ez a projekt.

Hosszú hétfői közleményében azokat szólította fel lemondásra, akiknek köszönhetően kiváltságos helyzetben volt. A szövetség vezetése és Sós Csaba szövetségi kapitány évekig védték a védhetetlent, minden helyzetben kiálltak Hosszú Katinka mellett, azzal érveltek, hogy a sportolónő eredményei önmagukért beszélnek, ezért jár neki a megkülönböztetett bánásmód.

A hétfői közleményen látszik, hogy minden bizonnyal Hosszú írta. Olyan elütések és nyevtani hibák voltak benne, hogy ilyet egy sajtós nem engedett volna ebben a formában megjelenni.

Hosszú stílusa nem csak a közleményben okoz problémát. Feledékenység párosul hozzá, úgy tűnik, elfelejtette, kik álltak ki mellette, amikor támadás érte.

Az úszónő eredményeit, fantasztikus győzemeit, olimpiai aranyérmeit nem lehet elfelejteni, sajnos ugyanez a helyzet a medencén kívüli viselt dolgaival is.