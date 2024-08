- Szili Katalinnal és Németh Szilárddal szólítaná meg fiatalokat a Fidesz ellen-Partizánja

Á. B.;

Több mint négy hónap csúszással, március 30-a helyett augusztus 6-án kedden 19 órakor indul a Gulyás Márton-féle Partizán ellenpólusának tekinthető, a „nemzeti-liberális ideológiákat erősítő” új Youtube-csatorna, a Köztér - derül ki a hvg.hu cikkéből.

Mint korábban hírt adtunk róla, a projekt arca a Fidelitas korábbi budapesti alelnöke, Kurucz Dániel lesz, aki 2014 és 2019 között a Miniszterelnökségen dolgozott. Célja, hogy megszólítsa a harminc év alatti fiatalokat, a bizonytalanokat és a billegőket. A dotációval aligha lesz gond, hiszen a volt kormánypárti politikus filmes projektjeit eddig is bőségesen megdobták közpénzzel a minisztériumok, vagy éppen állami cégek.

A nyitány egy Reviczky Gáborral készült nagyinterjú lett volna, amit már fel is vettek, de most helyette a Saiid néven ismert ózdi rapperrel, vagyis Süveg Márkkal készítettek egy újat. A portál úgy tudja, az eredetileg tervezett 28-30 fős stáb helyett negyven fő készíti a műsorokat. Az indulást az is hátráltatta, hogy Kurucz Dániel június 9-30. között Japánban forgatta a Hungarikumokkal a világ körül című tévésorozat 9. évadát. A TV2 által vásárolt alkotásról egyébként az a hír járja a szakmában, hogy egy filmforgatásnak álcázott nyaralás, közpénzekkel megtámogatva.

A tervek szerint a későbbiekben láthatjuk majd a magyar trapszcéna meghatározó alakját, Lil Frakkot is. A politikus fellépők közt egyébként megtaláljuk

a Fidesz alelnökét, Németh Szilárdot;

az MSZMP, és az MSZP korábbi politikusát, Orbán Viktor volt tanácsadóját, a jelenleg a KDNP-ben politizáló Szili Katalint;

és a Fidelitas egykori regionális igazgatóját, Renge Zsoltot.

A Köztér gyártója az idén január 25-én bejegyzett Tralalala Kreatív Zrt., amely fő tevékenységként a film-, videó-, televízióműsor-gyártást jelölték meg.