- Indul a 30. Sziget Fesztivál, a világsztárok csillogását az olcsóbb sör is fokozhatja

Marnitz István;

jegyár;sör;Sziget Fesztivál;Kádár Tamás;2024;

2024-08-07 08:21:00

Ha az idei, 30. Sziget jegyárai szerepelnének a KSH inflációs kosarában, a mutatót ezúttal rendhagyó módon, lefelé húzná. Amíg ugyanis tavaly a hatnapos fesztiválbérletért a kapuknál 171 ezer forintot kértek, addig idén a szervezők megelégszenek 162 500 forinttal. Ez öt százalékos áresés. Ráadásul idén a 21 év alattiak 139 500 forintért vehetnek bérletet. Míg tavaly a kapuknál a napijegyekért 42 vagy 46 ezer forintot kértek, addig az idén 44 500 forintba kerülő utolsó, hétfői nap kivételével a napijegy 40 500 forint. Ez hasonlóképp áresés. Furamód online a külön felszámított kezelési költséggel együtt néhány tíz forinttal drágábban jövünk ki.

A kiemelt bánásmódra vágyók VIP-bérletének az ára idén 253 ezer, ami 15 ezer forinttal olcsóbb, mint tavaly. Bár a normál sátrazásért változatlanul nem kérnek többletpénzt, különböző kényelmi szintű, feláras kempingek is választhatók. A nagyszínpados fellépést követően, vagyis 11 óra után a hajnali 5-ig (péntek-szombat 6-ig) tartó programokra a jegy félárú. Ráadásul az elkötelezett látogatók a bérleteket előzetesen jóval olcsóbban is beszerezhetik.

És hogy teljes legyen a fesztiválélmény, első tapasztalataink szerint a csapolt sör is olcsóbb lett. Igaz, a többi, szintén egyenáras ital közül akad, amely kicsit drágult.

Mindezért cserébe idén mások mellett Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix, vagy Sam Smith szórakoztatja a közönséget. Azahriah személyében hosszú évek óta először magyar előadó is felléphet a Nagyszínpad kiemelt sávjában,

mégpedig csütörtökön, Halsey előtt. De újra lesz Nagy Utcaszínház és folyamatosan üzemel a Cirque du Sziget nevű cirkusz is. Idén több mint 50 helyszínen közel ezer programot terveznek, hatszáz – közülük 200 magyar – fellépővel. Bár a színpadokat némiképp átszervezték, alapvetően a legutóbbi évek során megszokott zenei stílusok és egyéb, a teljes napot kitöltő szórakoztató programok kaptak helyet. Amiként önmagukat idén is – mondhatni a 1993-as indulós óta változatlanul – a „Szabadság Szigetének” nevezik, ahol „szabadon lehetünk önmagunk”. Az LMBTQ-kultúrának helyet adó, jelképszerű Magic Mirror sátorban idén is „a szeretetet, az örömöt és egymás elfogadását” ünneplik. A nagyszínpados koncertek között a közönség előadásokat hallgathat meg, idén „Free To Be Special” néven, például a közös társadalmi felelősségről és a sokszínűségről.

Már megszokottnak nevezhető a készpénzmentes fizetés és tavaly óta a területen mind az ezer toalett vízöblítéses. Az ötszáz zuhanyállás közül az egyik blokkban kifejezett diszkó-hangulat várja a tisztálkodókat. Ezúttal italt 85, ételt pedig 80 egység értékesít. Idén 3500 forintért kapható teljes értékű, javított minőségi szűrésen átesett és ellenőrzött, „kifizethető”, vagyis „budget food” – jelentette be a tegnapi sajtóbejárás során Kádár Tamás cégvezető, főszervező. A visszaváltható repoharak idén is 800 forintba kerülnek. Az új, országos palackvisszaváltási rendszert ugyanakkor „nem sikerült” a Szigetre telepíteni – fogalmazott a főszervező. Így az eddigiekhez képest látszólag nem változik semmi: mindenkit arra kérnek, hogy az italospalackokat a szelektív gyűjtőkbe dobják ki, a további pénzügyeket pedig a Sziget intézi, ami lényegében azt jelenti, hogy a látogatók palackonként 50 forintos árengedményt kapnak. A természetvédelminek nyilvánított partszakaszt idén is elkerítették. A Sziget a mégoly ikonikus, ám láthatólag egyre rosszabb állapotú K-hídon kívül idéntől a déli, H-hídon keresztül is megközelíthető, illetve, ami a tömörülés szempontjából fontosabb, elhagyható. A legfeljebb 95 ezer fő befogadására alkalmas területen a tömeg irányítását ledfalak segítik.

Az időjárás idén is igen naposnak és száraznak ígérkezik, amire 47 ezer négyzerméternyi út lefedésével, 12 tonnányi pormentesítő anyaggal, folyamatos locsolással és természetesen állandó ivóvíz-biztosítással készülnek.

Egyelőre költenek

Idén sem lesz nyereséges a Sziget Zrt. – közölte lapunknak adott interjújában Kádár Tamás cégvezető.

Mi a véleménye arról, hogy idén az amerikai KKR átszámítva közel 600 milliárd forintért megvette a Szigetet is tartalmazó fesztivál-csomagot a szintén amerikai Providence Equity Partnerstől?

Büszkék vagyunk rá, hogy a Sziget – pontosabban annak tulajdonosa, a Superstruct - a világ egyik legnagyobb tőkealapjához került. Az így gazdát cserélt több mint 90 fesztiválszervező közül a Sziget az egyik legnagyobb.

Mivel kommentálná a Sziget Zrt. 1,8 milliárd forintos tavalyi rekordveszteségét?

Tavaly nagyon-nagyon sokat költöttünk rendezvényeink, így elsősorban a Sziget és a Balaton Sound minőségjavítására. Ezt a szintet a továbbiakban is hozzuk, amit, remélem, a mostani látvány is bizonyít. Cégszintű nyereségre idén sem számítok: míg a költségvetésünk – elsősorban a fellépők miatt - folyamatosan nő, jegyáraink tavaly óta még csökkentek is.

Idén mennyi látogatóra számít és ki kell-e tenni a megtelt-táblát?

A naponta kint-tartózkodókat összeadva idén 350-400 ezres látogatószámot várok. Előzetes bérleteladásaink a tavalyinál jobban alakultak, amin belül ismét örvendetesen nő a magyarok aránya. Teltházas napunk egyelőre nincs: az érdeklődés az utolsó, hétfői nap iránt a legélénkebb, a második legerősebb nap pedig a szombat.

Mi lesz a K-híddal?

Az üzemeltetést végző, fővárosi Budapest Közúttól ismét kaptunk ígéretet arra, hogy a rendezvény után elkezdik a felújítást. Meglátjuk.