- Nem jött össze a bravúr a címvédő ellen

női vízilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-08-06 21:35:00

4. negyed: az amerikaiak hozták el a labdát a záró felvonásban. Steffens szabálytalankodott, a magyar támadásnál Szilágyi lövése akadt el egy védő kezében. Parkes kiállítása után időt kértek az amerikaiak 6:45-tel a vége előtt. Magyari védte Flynn lövését, a kipattanó az amerikai csapaté lett, Fattal ismételt, ezt is hárította a magyar kapus. Vályi kipontozódott, Fattal lövését hárította Magyari, a magyar kapitány időt kért 5:20-szal a vége előtt. Semmi sem dőlt még el. Garda lövését hárította Johnson, az ellentámadásnál Magyari mozdult ki jó ütemben a kapujából és elcsípte a bejátszást. Keszthelyi negyedszer találta el a kapufát, 3:54 volt még hátra. Neusuhl is kapufára lőtt 3:24-gyel a vége előtt. Gardát és Faragót is kiállították, a kettős előnyből Fattal lőtt gólt 3:02-vel a dudaszó előtt (4-5). Emberelőnybe kerültek a magyarok, Garda a kapufát találta el 2:18-cal a vége előtt. Roemer is a kapufára lőtt, 1:48 volt még a dudaszóig. Rybanska veszített labdát 1:20-szal a vége előtt. A magyar kispadról elküldték Cseh Sándor edzőt, mert felállt a helyéről és reklamált. Időt kértek a magyarok 49 másodperccel a befejezés előtt. Magyari is előrejött a támadáshoz, Faragó lövéséből nem lett gól 19 másodperccel a vége előtt. A magyarok hősiesen küzdöttek, 5-4-re kikaptak és az 5-8. helyért Görögországgal találkoznak.