A döntőre elfogyott a tornán végig hatalmas lendülettel játszó magyarok ereje.
15-12 lett a vége, a negyedik negyedben kétgólos hátrányból mentettük büntetőkre az összecsapást.
A tét az elődöntőbe jutás volt. Nem sikerült a bravúr, a címvédők egy góllal felülmúlták a mieinket.
Könnyedén verték első ellenfelüket.
22-0-ra győzött Bíró Attila együttese.
A magyar női vízilabda-válogatott ezüstérmet szerzett a hazai rendezésű világbajnokságon, a szombat esti döntőben 9-7-re kapott ki az Egyesült Államok csapatától.
Biró Attila szövetségi kapitány ennek ellenére úgy vélte, „meglepően szervezetten játszottak” a kolumbiaiak.
Vízilabda, vitorlázás, atlétika - ezekben a sportágakban mutatták meg magukat a tokiói olimpia vasárnapi versenynapján a magyarok.
Legyőzték az Egyesült Államok címvédő válogatottját a női pólósok, ám a kapitány szerint „a torna hosszú, és könnyen pofára lehet esni”.
A legutóbbi kontinensviadalon ezüstérmes csapat ellen 13-10-re sikerült nyerni.
Grúzia csak amolyan ráhangolódás lesz a férfiválogatott számára, amely szerdán Olaszországgal vív rangadót a Barcelonában zajló vízilabda Európa-bajnokságon.
Éjszakába nyúló tréningekkel is készül az Európa-bajnokságra a címvédő magyar női vízilabda-válogatott. Bíró Attila szövetségi kapitány érmes helyezést remél.
Az Egyesült Államok válogatottja nyerte a magyarországi vizes világbajnokságon a női vízilabdatornát, a péntek esti döntőben Spanyolország csapatát fölényesen, hét góllal legyőzve.
A magyar női vízilabda-válogatott az ötödik helyen végzett a budapesti vizes világbajnokságon, miután a pénteki helyosztón 10-8-ra legyőzte az olasz együttest.
A magyar női vízilabda-válogatott 10-9-re legyőzte a görög csapatot a világbajnokság szerdai játéknapján, így pénteken az ötödik helyért játszhat az olaszokkal a Margitszigeten.
A várakozásoknak megfelelően magabiztos, 24-5-ös győzelmet aratott Franciaország ellen a magyar női vízilabda-válogatott a Margitszigeten.
A magyar csapatok közül elsőként a női válogatott kezdi meg szereplését, holnap Japán ellen ugranak vízbe a lányok.
A magyar női vízilabda-válogatott 8-7-re legyőzte a holland csapatot a Sanghajban zajló világliga szuperdöntő negyeddöntőjében.
Nem jött össze a bravúr a Dunaújvárosnak a női vízilabda Euroliga negyeddöntőjében, a magyar együttes, miután idehaza három góllal veszített, a szombati spanyolországi visszavágón nyolc góllal kapott ki a címvédő Sabadelltől.
A magyar női vízilabda-válogatott 12-12-es rendes játékidő után büntetőkkel 19-18-ra kikapott az orosz csapattól a riói olimpia pénteki bronzmérkőzésén.
A magyar válogatott 8-8-as döntetlent követően ötméteresekkel 13-11-re legyőzte az ausztrál csapatot a negyeddöntőben, így készülhet a szerdai elődöntőre. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK - FOTÓK (kivéve vízilabda) NÉPSZAVA/SZALMÁS PÉTER