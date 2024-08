- Kecöli K. Gergő: Isten hozta az utca emberét!

Kecöli K. Gergő;

küzdősport;jövőkép;párizsi olimpia 2024;

2024-08-11 09:20:00

Fekete Dísszel és Helénával a budapesti olimpián találkoztam. A kávészínű lány nyolcat mutatott a híd közepén: rasztahaja volt, hosszú combjai.

– Nyolc aranyat nyertünk – állapítottam meg.

A birkózócsarnok mellett ültünk be egy helyre.

– Titanilla vagyok – mondta. – A barátaimnak Fekete Dísz.

– Magas vagy, izmos, félvér – dicsértem.

– Jól megy a sport – válaszolta. – De a színészetben sem vallok szégyent.

Mintha lélegezne valaki a háttérben, jutott eszembe.

– Baj van? – kérdeztem.

– Baj, az nincs – mondta. – Szeretem az alkoholt és a nemi szerveket, de arra is igényt formálok, hogy jó embernek tartsanak.

Az őszinte szavaktól minden megváltozott, de nem a szó szoros értelmében. A hely egy alagútban volt, kettő fényes sugárút metszéspontja alatt. Láttam egy liftet a pult mellett, ami lefelé indult. Hamarosan őszülő halántékú, ötvenes nő szállt ki belőle. Apró kalapot viselt hálóval, szaténkesztyűt és testhezálló fekete nadrágot. Kalapja alól duzzadó konty integetett.

– Az alagút alatt is alagút van? – bukott ki belőlem, amin úgy nevettek, mintha alagútszakértők lennének.

– Helló, Titanilla – mondta az elegáns nő.

– Titanillának nevez, akár a parasztok – jegyezte meg Fekete Dísz.

Az elegáns nő ezt kérdezte tőlem angolul:

– Ki vagy te?

Utána leült, eltussolva, hogy be sem mutatkozott. Levette a sapkáját, rám szögezte mandulavágású, barna szemeit, melyek szivárványhártyáján apró, narancssárga nyelvek pislákoltak. Saját szabályaim szerint kezdtem játszani, ami jelen esetben azt jelentette, hogy azt mondom, amihez kedvem támad.

– Paraszt vagyok, aki a városban él – indítottam. – Félvér, aki földön nőtt fel, de aszfalton közlekedik. Homályos múltam nyitott könyv, amit soha senki nem olvasott.

Fekete Dísz bekapott egy rágógumit, és a másik nő felé fordult.

Az őszülő hölgy csücsörítve kortyolt Titanilla italába. A karperecemre néztem, ami pittyent egyet. A fizetésem, gondoltam. Furcsa érzés lett úrrá rajtam, ökölbe szorult a kezem.

– Ebben a múltban, ami ezzel a jelennel ütközik, fájó emlékek váltják a csodálatos emlékeket: máig szeretem a föld illatát, a fák szavát, a madarak énekét, de a szúnyogoktól, a sátrazástól rosszul vagyok, nem beszélve az egész napos hegyi túrákról. Ilyen szempontból az arányosságnak szavazok bizalmat, és a kellemes, pár órás túrákat részesítem előnyben a fölösleges izzadás helyett. Miért is izzadna a hegyek gerincén, aki gyermekkorában cukorrépát kapált, ugyebár. Gyökereimet figyelembe véve az ég közelségét magasabb rendűnek érzékelem, mint a kutyaszarba fulladó városok mindennapjait, amely napokat nosztalgikus gondolatokkal fűszerezik egyes lakói: a kultúrára hivatkoznak mint az élet értelmére.

Megálltam, hogy én is elgondolkodjak az élet értelmén. A kontyos hölgy kihúzta magát. Fekete Dísz duzzadt ajkai szétváltak egymástól.

Folytattam:

– Kizárólag a harcművészetben és az irodalomban találtam meg a számításaimat, kizárólag itt kapom vissza a mértéktelen izzadás ellenértékét. A harcban azért, mert olyan, mint a művészet, a művészetben azért, mert olyan, mint a harc: egyik sem tűri a hazugságot, ami egyben az irodalom definíciója.

Kis szünet után hozzátettem:

– A sportot akárhová be lehet helyettesíteni.

Majd a végére biggyesztettem, némi intuícióval:

– Ti pedig, gondolom, harappaiak vagytok, akik azzal váltak nemzetközi hírűvé, hogy minden létező eszközzel föllépnek az olimpiai mozgalom ellen, ami „kettéválasztja az emberiséget”.

Úgy tűnt, igazam van. Fekete Dísz szemei a sárga másik árnyalatában tükrözték vissza a szobát, nem a színeket, hanem a hangulatnak azt a sajátosságát használva, hogy elnyeli a többi színt, és újat hoz létre, ami bennünk születik meg. A média megírta: a harap­paiak írisze sárgában játszik.

Akkor újra lement és visszajött a lift. Háromnegyedéig kopasz, hajlott hátú – szinte púpos – középkorú férfi szállt ki belőle: nikotinszaga, izzadságszaga ellentmondásban állt lendületes mozgásával. Arcéle arra utalt, hogy egész nap szobákban él.

Hozzánk tartott.

– Menni fog, Péter? – kérdezte az elegáns hölgy.

A hajlott hátú bólintott. A hölgy megnyomott egy gombot a mobiltelefonján.

– Készen is vagyunk – mondta.

Péter föltette a szemüveget, ami a kezében volt, ránézett a karperecére, és visszaszállt a tátongó liftbe.

Fekete Dísz ekkor a hölgyre mutatott.

– Ő Heléna – mondta. – Egyetemi tanár Olaszországban.

Miután bólintottam, tovább méltatta:

– Heléna nem kedveli a protokolláris dolgokat, csakis a mélységgel rendelkező kapcsolatokban képes elmerülni. Kettő dolog borzasztja el: az emberi butaság és az emberi nyomor.

A hölgy elegánsan hessentett a kezével, ez természetesnek hatott. Latin arca figyelmesen tapadt rám. Dicsértem intelligenciáját, eleganciáját, divatosan ősz halántékát – itt kidugta a nyelvét, és megérintette a felső ajkát középen.

Hamarosan továbbálltunk a név nélkül maradt helyről, ami Heléna szerint egy bizonyos repülőkert vagy egy bizonyos zöld helyiség lehetett, Fekete Dísz szerint egy bizonyos guruló kocsma vagy egy bizonyos zafír terasz. Mentünk a járdán: a napok holdakká, a holdak napokká alakultak, nem az idő, hanem a változás miatt.

A versenyre tartva konfliktusba keveredtünk egy László nevű hajléktalannal, aki a birkózócsarnok mellett hevert, a luxust övező mocsokban, ami a főváros lakóövezeteit jellemezte. László nem volt szimpatikus: aki más élőhelyét szennyezi, nem lehet szimpatikus, ebben állt az én igazságom, de nem ezért kellett meghalnia. Szúrós, fiatalos szakálla ezerfelé ágazott, kosz ült rajta, mint a barnítókrém. Kék szemű, hosszú ujjú embernek számított.

– Segítsenek – nyögte.

Áldozatpózba kuporodott, aztán ugatni kezdett, mint a járdákra hugyozó kutyák.

– Mi az? – kérdeztem Helénát, aki titokzatos nő volt: egy szemüvegtokból negyven centiméteres, vékony szálat hajtogatott ki három részletben.

– Tűlánc – válaszolta.

Nem hittem a szememnek, mert a szemet be lehet csapni, ezt mindenki tudja, de van, amit nem lehet becsapni, mert fényévekre helyezkedik el a szemen belül: ez a lélek. A tűlánc megoldotta László problémáit, mivel – túlzás nélkül – varázspálcaként üzemelt. Ahogy az olasz nő László karperecére suhintott, annak örökre megváltozott az élete. Ezt hangos csippanás jelezte.

Közös szektorba szólt a jegyünk, telt ház volt, a modern aréna minden igényt kielégített. A nők ragyogtak mellettem. Az új versenyszám előtt álltunk.

– Hogyan lehetséges ez? – kérdeztem.

– Annyi bizonyos, hogy sok-sok évünkbe telt – mondta Heléna. – A versengést megszüntetni képtelenek voltunk, a kettéválasztást megszüntetni képtelenek voltunk, az elmebajt leállítani képtelenek voltunk, de képesek voltunk elérni, hogy az új versenyszámmal a hétköznapi ember is elérhessen valamit. Nem csupán valamit, hanem mindent. Mert van, ami a sajnálatnál is többet ér, ez pedig az igazság. Kellett az új formátum, mint földnek a víz.

– A tűláncra gondoltam – vágtam közbe.

– Semmiség – legyintett Fekete Dísz. – Új fejlesztés.

Felhangzott a trombita. A nejlonnal bevont küzdőtéren két alak jelent meg. Az egyik szemüveges volt, púpos, háromnegyedéig kopasz, a másik kék szemű, gusztustalan jellegű, hosszú ujjakkal.

– Isten hozta az utca emberét! – rebegte Heléna.

Fekete Dísz megfogta a barátnője kezét. Ugyanabban a pillanatban vasrudak fémes csöngése hallatszott, hús puffanása, koponya reccsenése. Lászlónak véget ért az olimpia. Mit mondhattam volna? Indulnom kellett. A szabályok ugyan kötetlenek voltak, de hamarosan én következtem. Nem késhettem el.