„Legalább a magyar érdekről meg kellene egyezni”

Bár a hazai kormánymédiából akár úgy is tűnhet, hogy az Európa jövőjéről szóló vitát a magyar kormányfő indította be hirdetések formájában közzétett 7 pontjával, valójában a jövőtervezés több szakmai műhelyben is elkezdődött. Ezek egyike az Ujhelyi István és Tüttő Kata szocialista politikusok által kezdeményezett párbeszédsorozat; egy több hónapon át tartó, alapvetően online formában megvalósuló konferenciafolyam, amely hivatalosan is része az Európai Unió által meghirdetett vízióalkotó eseménysornak. A következő hónapokban civil, érdekképviseleti és szakszervezetek, valamint a polgárok bevonásával tematikus beszélgetéseket tartanak, amelyek írásos összefoglalói az EU vezetőinek asztalára is odakerülnek. A sorozat nyitó beszélgetése pénteken jelent meg a közösségi platformokon: a házigazda Ujhelyi István mellett jelen volt Navracsics Tibor korábbi miniszterelnök-helyettes és uniós biztos, valamint Filippov Gábor történész, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, illetve Gyévai Zoltán szakújságíró, a brüsszeli EU-Monitor főszerkesztője.