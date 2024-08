- Merészet húzott a kijevi hadvezetés, Vlagyimir Putyin összehívta az orosz kormányt és a fegyveres testületek vezetőit

Harsányi György;

Oroszország;Ukrajna;hadművelet;Vlagyimir Putyin;Kurszk;orosz-ukrán háború;

2024-08-07 19:00:00

Kedd óta töredékes jelentések érkeznek arról, hogy ukrán egységek átlépték a határt és mélyen benyomultak az orosz kurszki területre. A harcok intenzitása alapján ezúttal komolyabb a helyzet, mint tavaly volt, amikor az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) oldalán harcba küldött proxy-alakulatok, az Orosz Önkéntes Hadtest és az Orosz Szabadságlégió harcosai portyáztak a brjanszki, a kurszki és a belgorodi régió területén. Szemtanúk ezúttal számos fegyveres csoportot és páncélozott járművet figyeltek meg, és a több irányba előrenyomuló ukrán különítmények egyértelmű koordinációját tapasztalták.

Alekszej Szmirnov, a Kurszki terület megbízott kormányzója szerint mindez egy dróntámadással kezdődött keddre virradó éjjel. Még azon az éjszakán a határtól 10 kilométerre fekvő Szudzsa járási központot is tűz alá került, reggelre pedig több irányból fegyveres csoportok áttöréséről és a határövezetben folyó harcokról érkeztek jelentések. Szmirnov azt állította, hogy az orosz erők "nem engedték áttörni a határt". Az orosz háborúpárti bloggerek ugyanakkor heves harcokról számoltak be.

Szerda reggeli közléseik szerint a harcok előző éjjel is folytatódtak. "Az éjjel (az ellenség) akár két zászlóaljat is harcba küldött. Aktívan használja a tüzérséget. Folyik az előrenyomulás Szudzsa felé, akárcsak tegnap" – írta a "Z Különítmény Arkangyala” Telegram-csatornája. Más bloggerek szerint az AFU egységei Szudzsától északnyugatra is megjelentek. Szerdára virradó éjjel ismét tűz alá került a város. A kurszki régió kormányzójának közlései alapján

a Szudzsa elleni ukrán támadásban öt civil vesztette életét és 28-an sebesültek meg.

Az orosz védelmi minisztérium kedd délután egy „11 harckocsival és több mint 20 páncélozott harcjárművel” végrehajtott ukrán támadásról számolt be. Közlése szerint tartalékosokat vezényeltek a térségbe, bevetették a légierőt és megsemmisítettek számos ukrán harckocsit és további páncélozott szállító, illetve harcjárműveket. Estére az orosz hadvezetés nyilatkozatában már az állt, hogy egy ukrán szabotázs- és felderítőcsoport, amely állítólag behatolt a kurszki területre, veszteségeket szenvedett és "visszavonult a saját területére".

Az üzenetet hamarosan törölték. "Az ellenség még mindig a kurszki terület területén tartózkodik" - írta szerdán Roman Alehin blogger. Az AFU vezérkara arra a megkeresésre, hogy kommentálják a Szudzsa közelében történteket, a BBC ukrán szolgálatának azt mondta: "Erről egyelőre nincs információnk."

A háborúpárti orosz csatornák videófelvételeket tettek közzé több kilőtt ukrán páncélosról, valamint a határ ukrán oldalán, Szumi térségében eltalált két Buk légvédelmi ütegről. Elismerték ugyanakkor egy orosz Ka-52-es és egy Mi-28-as helikopter elvesztését, s hogy az ukrán erőknek sikerült több települést is ellenőrzésük alá vonni. A Határőr a Pokolból orosz Telegram-csatorna szerint megközelítették a Rilszk-Korenyevo-Szudzsa országutat, s feltehetően annak elvágását tervezik.

A legtöbb blogger és katonai szakértő úgy véli – írja összefoglalójában a BBC orosz szolgálata –, hogy egy olyan hadművelet kezdeti szakaszáról van szó, amelynek célja orosz erők elvonása a front más (főként Harkiv és Donyeck régióbeli) kritikus pontjairól, esetleg a figyelem elterelése egy, a front valamely másik szakaszán tervezett nagyobb ukrán támadásról.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda este reagált először a történtekre, miután a kormányülést követően a fegyveres testületek vezetőivel is egyeztetett. Állítása szerint a kijevi rezsim "válogatás nélkül lövi a polgári épületeket, lakóházakat, mentőautókat" is.