- A lengyelek továbbra is negyedik legfontosabb szövetségesüknek tartják Magyarországot

P. L.;

Magyarország;Lengyelország;lengyel-magyar barátság;szövetséges;

2024-08-07 16:26:00

Az Egyesült Államok, Németország és az Egyesült Királyság után a negyedik helyen végzett Magyarország abban a szerdán közzétett felmérésben, amelyben országuk legfontosabb szövetségeseiről kérték ki a lengyelek véleményét - írja az MTI.

Az SW Research közvélemény-kutató cég által a Rzeczpospolita lengyel napilap számára készített felmérésben azt kérdezték, melyik Lengyelország legnagyobb szövetségese. A megkérdezettek döntő többsége, 47,5 százalék az Egyesült Államokat jelölte meg. A második helyen Németország végzett a válaszok 7,8 százalékával. Az Egyesült Királyságot a válaszadók 6,7 százaléka, Magyarországot pedig 4,8 százalék nevezte a fő szövetségesnek.

Ukrajnát a megkérdezettek 3,5 százaléka nevezte meg, míg Franciaország csak a válaszok kevesebb mint 1 százalékában szerepelt. A válaszadók csaknem 25 százaléka nem nyilvánított véleményt a feltett kérdésről. A felmérést július 30-án és 31-én internetfelhasználók körében, egy 800 fős mintán végezték kvóta szerinti véletlenszerű módszerrel.

A Magyarországra nézve kifejezetten kedvező eredmény elgondolkodtató annak fényében, hogy az Orbán-kormány Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója óta mindent megtesz azért, hogy aláássa a lengyel-magyar barátság sok évszázados hagyományait. Orbán Viktor legutóbb épp tusványosi beszédében lökte mélypontra a lengyel-magyar kapcsolatokat, amikor is azt magyarázta, hogy a „legszemforgatóbb, a legálságosabb” politikájuk a lengyeleknek van, akik kritizálnak minket az Oroszországgal való kapcsolataink miatt, miközben ők közvetítőkön keresztül üzletelnek Oroszországgal.

A kormányfő képzeteit Władysław Teofil Bartoszewski lengyel külügyminiszter-helyettes cáfolta, s felvetette, hogy Orbánnak inkább Putyinnal és néhány más autoriter állammal kellene uniót létrehoznia, ha már az EU-ban és a NATO-ban is perifériára szorult. A lengyel politikus hangsúlyozta, hogy amit a magyar kormány tesz, az jelenleg mindenképpen EU-ellenes, ukrán- és lengyelellenes politika, s emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor blokkolja azt az EU-tól Lengyelországnak járó kétmilliárd zlotyt, amely Ukrajnának átadott lengyel katonai szállítmányok megtérítésére szolgál, és azt mondja, hogy továbbra is blokkolni fogja. Azt szokták mondani, hogy lengyel, magyar két jó barát, de itt most igen nagy a veszekedés – zárta mondanivalóját a lengyel külügyminiszter-helyettes, mire az orosz Barátságért kitüntetés büszke tulajdonosa, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pattogós hangvételű Facebook-bejegyzésben közölte, hogy „betelt a pohár” Lengyelország vonatkozásában, majd hazugsággal vádolta meg a lengyel diplomáciát.