- Terrorfenyegetés miatt lemondták Taylor Swift három bécsi koncertjét

P. L.;

Ausztria;terrorfenyegetés;koncertek;Taylor Swift;

2024-08-07 22:51:00

Terrorfenyegetés miatt szerda este lemondták az amerikai szupersztár, Taylor Swift bécsi fellépéseit a szervezők. „Annak alapján, hogy kormányzati tisztségviselők megerősítették , hogy terrorcselekményt akartak végrehajtani az Ernst Happel Stadionban, nem volt más választásunk, mint lemondani a három tervezett fellépést mindenki biztonsága végett” - közölte a Barracuda Music rendezvényszervező cég az Instagramon a csütörtökre, péntekre és szombatra tervezett koncertről.

Korábban Gerhard Pürstl bécsi tartományi rendőrfőnök fokozott biztonsági intézkedések életbe léptetését jelentette be, és úgy fogalmazott, hogy a konkrét kockázatokat sikerült ugyan minimalizálni, de az általános veszély továbbra is fennáll. Akkor még arról beszélt, hogy megtartják a koncerteket, növelve a terrorellenes komponenst, ami azt jelenti, hogy tűzszerészek és speciális járművek, keresőkutyák mellett a WEGA és Cobra elnevezésű különleges egységek tagjait is a helyszínre küldik, egyebek között civilruhában is.

Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója a nap folyamán közölte, hogy őrizetbe vettek két személyt, akik merényleteket terveztek elkövetni a csütörtökre, illetve péntekre Bécsben meghirdetett koncerteken.

Az egyik osztrák állampolgárságú gyanúsítottnál közelebbről nem meghatározott vegyi anyagokat foglaltak le a hatóságok. A rendőrség óvintézkedés gyanánt több házat és egy idősek otthonát is kiüríttetett robbanószertől tartva. A 19 éves ternitzi lakos az interneten radikalizálódott, és néhány hete hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek. Egy másik gyanúsítottat Bécsben fogtak el a hatóságok, róla a rendőrség nem tett közzé részleteket.