- Összenövés

Nem kell tovább várni, a Fidesz-központ – jól érzékelhetően - megmondta, hogy „mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre”. (Via Kovács Péter régi-új fideszes XVI. kerületi polgármester.) A NER-sajtóból sulykoló gyakorisággal ömlik az új beszéd. S mint minden valamire való hazugságban, ebben is rejlik némi igazság.

A júniusi választásokat övező kormánypárti propaganda-bizonytalanság, Szentkirályi Alexandra céltalan szabadon futása, az erőtlen fővárosi korrupciós sztorik után itt a megfejtés a központból: Magyar Péter, az áruló, nőverő, patás ördög összeborul az őszödi pokolteremtményével, Gyurcsánnyal a főpolgármester-választást machinációkkal megnyerő Karácsony Gergelyen keresztül, aki a DK bábja. Összebútorozik az új baloldal és az ó baloldal, hogy az új nagy közös koalícióval forduljanak rá a következő parlamenti választásra, megbuktatandó az Orbán-kormányt. S ugyan a Fidesznek (1. magyarázat) nem kell félnie, hiszen a Tisza az ellenzéki táborból csábít át szavazókat (az őszinte Kovács 20 százalékra teszi azon Fidesz politikájában csalódottak arányát, akik Magyarékra szavaztak.) A nagy koalíció ernyője alatt (2. magyarázat) összekovácsolódhat egy olyan politikai piedesztál, amelyre fellépve Magyar valódi kihívóként léphet fel az elmúlt választások hamvába holt ellenzéki jelöltjeivel szemben.

S ez nem csupán a Fővárosi Közgyűlés kényelmes többségi hátországát elvesztő Karácsonynak kínos, hanem az operettellenzékhez szokott Orbánnak is, akit ugyan idegesít ez az egész magyar parlamentesdi, váteszi énjének szűk ez a keret, de nincs más színpada. Rogánék így elkezdték teljes erővel támadni a várat, ami még nincs. Nem állíthatjuk, hogy nem is lesz, de egyelőre Magyar Péternek sokkal kifizetődőbb a távolságtartás. Gyurcsány sem hódolhat be, ha túlélne, Magyar mellett aligha akad neki dudás pultszeglet a kocsmában. Karácsonynak – s tegyük hozzá Budapestnek – nem sok választása van. A működőképességhez kell a Tisza. Meg fog állapodni. Az áron még vitatkoznak.